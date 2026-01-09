El cierre de Stranger Things no es solo un evento melancólico para los fans, sino también un verdadero “respiro” para sus protagonistas. Especialmente para Jamie Campbell Bower, el hombre detrás de la piel (literal y metafórica) de Vecna. Tras años de sumergirse en la oscuridad del Upside Down, el actor británico rompió el silencio sobre lo que significó despedirse de Henry Creel.

En una charla sincera con The Hollywood Reporter, Bower no ocultó su satisfacción por haber terminado esta etapa: “Me siento mucho más aliviado. Fue muy agradable estrenar los últimos episodios y sentir que puedo dejar atrás definitivamente al personaje”, admitió. Además, aseguró que despedirse de este personaje fue “el fin de una pesadilla”, dejando en claro que el peso de ser el villano de Hawkins no fue gratuito.

“El fin de una pesadilla”: El calvario que vivió Jamie Campbell Bower para interpretar a Vecna en el final de Stranger Things

De 7 horas de maquillaje a un traje “mágico”: el desafío físico

Uno de los puntos que más dio que hablar durante el rodaje fue la transformación física. En temporadas anteriores, Jamie pasaba más de siete horas en el camarín para que le aplicaran las prótesis de pies a cabeza. Para la entrega final, el proceso se volvió un poco más humano, aunque igual de intenso.

“El fin de una pesadilla”: El calvario que vivió Jamie Campbell Bower para interpretar a Vecna en el final de Stranger Things

“El proceso se optimizó a unas cuatro horas“, relató el actor. ¿El secreto? Una combinación de prótesis reales en el torso y la cabeza junto con un traje de captura de movimiento. A pesar de la tecnología, Bower aclaró un punto clave para los seguidores: “Lo que están viendo en esta temporada final soy yo”.

“El fin de una pesadilla”: El calvario que vivió Jamie Campbell Bower para interpretar a Vecna en el final de Stranger Things

Para lograr esa presencia imponente que aterra a los chicos de la serie, el actor tuvo que recurrir a trucos de vestuario como hombreras de fútbol americano debajo del traje para ganar volumen y plataformas de siete centímetros en el calzado para superar en altura a todo el elenco.

Stranger Things 5: Cómo fue grabar a Vecna

Aunque en pantalla Vecna es la personificación del mal, el clima en el set era radicalmente distinto. Jamie recordó con cariño las grabaciones del episodio siete, uno de los más oscuros de la serie: “Recuerdo reírme mucho con los chicos durante el rodaje”.

“El fin de una pesadilla”: El calvario que vivió Jamie Campbell Bower para interpretar a Vecna en el final de Stranger Things

Esos momentos de desconexión eran vitales para su salud mental. “Me hacía pensar: ‘Ok, soy Jamie. Está bien estar acá’”, confesó, marcando el límite necesario entre su propia identidad y la oscuridad del monstruo.

El misterio de los hermanos Duffer y el futuro de Jamie en la actuación

Si algo caracterizó a la producción de esta última temporada fue el hermetismo. El elenco trabajó bajo un estricto velo de misterio; de hecho, no supieron cómo terminaba la historia hasta que ya habían filmado gran parte del capítulo siete. Nadie sabía quién sobrevivía o cómo terminaba la guerra por Hawkins.

Actuar frente a una pantalla verde también fue un reto, pero Bower destacó el laburo de los hermanos Duffer, quienes funcionaron como “arquitectos visuales” para que el elenco pudiera imaginar ese mundo que después se completaría con efectos digitales.

Foto: captura pantalla

¿Qué sigue para Jamie Campbell Bower? A sus 37 años, y tras haber guardado recuerdos tangibles como un modelo 3D de su cara y una mano protésica de Vecna en su casa, el actor solo piensa en una cosa: descansar.

Aunque los rumores de spin-offs siempre están dando vueltas en el mundo Netflix, Bower prefiere poner el freno de mano. “Este proyecto me bendijo muchísimo; me cambió la vida”, cerró, agradecido pero listo para colgar las garras de Vecna para siempre.