El actor Tom Hardy conocido por su actuación como Venom sorprendió con su talento en las artes marciales, saliendo campeón de Jiu-Jitsu.

Hardy se presentó el Campeonato Abierto Brasileño cuyo torneo se dio en un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Milton Keynes.

Tom Hardy

A sorpresa de todos los allí reunidos, que jamás hubieran imaginado su presencia, el actor logró derrotar a todos sus contrincantes y llevarse la medalla de oro.

El actor Tom Hardy demostró su talento en las artes marciales saliendo campeón de Jiu-Jitsu. Foto: Taped_fingers

No se trata de la primera vez que el actor se registra en torneos de Jiu-Jitsu, habiendo ganado en agosto el REORG Open Jiu-Jitsu Championship en Wolverhampton de Inglaterra.

Cómo fue la reacción de quienes se encontraban en el lugar

Registrado con su verdadero nombre, Edward Hardy, el actor de Venom dejó a todos boquiabiertos, y es por ello que, los organizadores del evento hablaron con The Guardian asegurando: “Todos lo reconocieron, pero él era muy humilde y estaba feliz de tomarse un tiempo para que la gente se tomara fotografías con él. Fue un verdadero placer tenerlo compitiendo en nuestro evento”.

Por su parte, uno de los contrincantes arrojó “Lo reconocí de inmediato. Todo el mundo sabe quién es Tom Hardy, ¿no?. Estaba en shock. Él dijo: ‘Solo olvida que soy yo y haz lo que normalmente harías’”.

Es en este sentido que el joven afirmó sobre el talento de Hardy “Es un tipo realmente fuerte. No lo pensarías siendo una celebridad. Yo lo hago bien, he hecho unos seis torneos y he estado en el podio en todos. Pero Tom Hardy es probablemente el competidor más duro que he tenido”.