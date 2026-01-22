Dónde ver Sirat, la dramática película española nominada a los Premios Oscar 2026

En medio de todas las propuestas audiovisuales que destacaron de forma significativa durante el 2025 se encuentra Sirat: Trance en el desierto. Este film fue dirigido por Óliver Laxe, coproducido entre España y Francia y estrenado de forma oficial en el Festival de Cannes 2025.

Luego, para el 6 de junio de 2025, realizaron el lanzamiento en las salas de cine. Además, la película mencionada está protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez Arjona y dura menos de 2 horas. Más exactamente, la trama se desarrolla en 1 hora y 55 minutos.

La película sugerida dura menos de 2 horas.

En cuanto al género se refiere, la película mezcla dentro de su relato principal elementos de road movie y drama existencial y, en Argentina, se puede ver a través de Movistar Plus+. Por su parte, es importante mencionar que esta cinta fue seleccionada para competir en los Premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional.

De qué trata la película Sirat: Trance en el desierto

De acuerdo con la reseña oficial, Sirat: Trance en el desierto sigue a un padre y a su hijo que viajan al sur de Marruecos con la esperanza de encontrar a una joven desaparecida, cuyo rastro los conduce a un mundo tan hipnótico como peligroso. En medio del desierto, se sumergen en una comunidad nómada marcada por fiestas clandestinas, música electrónica y una búsqueda constante de escape, donde los límites entre lo real y lo espiritual comienzan a desdibujarse.

A medida que avanza la trama de esta película, el viaje se transforma en una experiencia física y emocional extrema para los protagonistas, obligándolos a enfrentarse no solo a un entorno hostil, sino también a sus propios miedos, vínculos y contradicciones.

La película recomendada se llama Sirat: Trance en el desierto.

Reparto de la película Sirat: Trance en el desierto

Sergi López como Luis.

Bruno Núñez Arjona como Esteban.

Jade Oukid como Jade.

Stefania Gadda como Stef.

Richard Bellamy como Bigui.

Joshua Liam Henderson como Josh.

Tonin Janvier como Tonin

Ahmed Abbou como Pastor bereber.

Tráiler de la película Sirat: Trance en el desierto