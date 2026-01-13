Dónde ver la nueva temporada de Dime más mentiras, la serie con escenas explícitas que está en la boca de todos

Disney+ no se quedó atrás y, al igual que el resto de las plataformas de streaming más consumidas de la Argentina, lanzó una nueva temporada de una de sus series más aclamadas. Concretamente, estrenó este 13 de enero la tercera edición de Dime más mentiras.

Cabe mencionar que Disney+ se alzó con la primera temporada de tal serie durante el año 2022, luego para el 2024 estrenó una segunda edición y, la tercera entrega, que cuenta con un total de 8 capítulos, la sacó recientemente.

La serie estadounidense de drama romántico, psicológico y con escenas explícitas, originalmente se llama Tell Me Lies, pero en la plataforma de Disney+ se refleja con el título Dime más mentiras.

La nueva temporada de Dime más mentiras tiene 8 capítulos en total.

De qué trata la serie Dime más mentiras T3

De acuerdo con la reseña destacada dentro de la plataforma de Disney+, la historia de esta serie sigue la impactante y destructiva relación entre Lucy Albright y Stephen DeMarco a lo largo de los años; un vínculo marcado por la traición, el deseo y los dilemas morales.

En esta nueva etapa (o temporada), los secretos del pasado chocan con un presente donde las mentiras se vuelven peligrosas, obligando a los protagonistas a enfrentarse a las consecuencias de una manipulación abismal que arruinó la vida de su grupo de amigos. Para los nuevos espectadores, es el retrato peligroso de una obsesión universitaria que se sale de control, mientras que para los seguidores fieles, esta temporada resolverá la intriga final sobre quién sobrevivirá al juego de engaños.

La serie es una espiral de traición y pasión donde el deseo nubla la razón, creando un conflicto que dejará a todos con la boca abierta.

Disney+ lanzó una nueva temporada de Dime más mentiras.

Reparto de la serie Dime más mentiras T3

Grace Van Patten como la atormentada Lucy Albright.

Jackson White como el manipulador Stephen DeMarco.

Catherine Missal con el papel de Bree.

Sonia Mena como la audaz Pippa.

Spencer House como el carismático Wrigley.

Branden Cook como a Evan.

Alicia Crowder como la competitiva Diana.

Tom Ellis como el misterioso Oliver.

Iris Apatow como Amanda, una novata con secretos explosivos.

Costa D’Angelo como el nuevo fichaje en el papel de Alex, un estudiante con un pasado oscuro.

Tráiler de la serie Dime más mentiras T3