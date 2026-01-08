Disney+: la dramática serie de fantasía perfecta para cerrar el fin de semana en familia

En medio de la dura competencia con las plataformas de peso y renombre como Netflix, Disney+ lanzó la segunda temporada de una de sus series más aclamadas. Concretamente, la plataforma de streaming en cuestión estrenó una segunda edición de Percy Jackson and the Olympians.

La serie referida está basada en la saga de libros Percy Jackson & the Olympians del autor Rick Riordan y estos entrelazan la fantasía, con la aventura y la mitología griega mediante historias innovadoras. El 19 de diciembre de 2023, Disney+ sacó la primera temporada de 8 capítulos que resultó ser una adaptación del primer libro: El ladrón del rayo.

Luego, debido al éxito que recaudó tal estreno, Disney+ sacó una segunda temporada este 10 de diciembre de 2025. La nueva edición de la ficción también consta de 8 episodios, pero está basada en el siguiente libro de la saga, El mar de los monstruos.

La nueva temporada de la serie tiene 8 capítulos en total.

De qué trata la serie Percy Jackson and the Olympians T2

Según la reseña ofrecida por Disney+, en la segunda temporada de esta serie Percy vuelve al Campamento Mestizo tras los eventos del rayo maestro, solo para descubrir que la barrera mágica del árbol de Thalia ha sido envenenada, dejando a todos los semidioses vulnerables ante un ataque inminente de monstruos.

La serie de Disney+ se vuelve impactante y peligrosa cuando Percy descubre que su mejor amigo, Grover, ha desaparecido mientras buscaba al dios Pan. Para salvar el campamento y rescatar a su amigo, Percy, Annabeth y su nuevo medio hermano Tyson deben embarcarse en una misión suicida hacia el Mar de los Monstruos.

Disney+ estrenó una nueva temporada de Percy Jackson and the Olympians.

El peligro acecha en cada ola mientras enfrentan a criaturas legendarias. Entre traiciones de antiguos aliados y el constante susurro del titán Cronos, los jóvenes héroes deberán decidir en quién confiar antes de que el mundo de los dioses colapse para siempre. La nueva temporada de Percy Jackson te atrapará de principio a fin y es la aventura ideal para ver durante un fin de semana lleno de magia y adrenalina.

Reparto de la serie Percy Jackson and the Olympians T2

Walker Scobell como Percy Jackson.

Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase.

Aryan Simhadri como Grover Underwood.

Daniel Diemer como Tyson.

Timothy Simons como Tántalo.

Rosemarie DeWitt como Circe.

Tamara Smart como Thalia Grace.

Aleks Paunovic como Polifemo.

Sandra Bernhard como Anger.

Margaret Cho como Wasp.

Kristen Schaal como Tempest.

Charlie Bushnell como Luke Castellan.

Dior Goodjohn como Clarisse La Rue.

Courtney B. Vance como Zeus.

Jason Mantzoukas como Dioniso.

Glynn Turman como Quirón.

Toby Stephens como Poseidón.

Virginia Kull como Sally Jackson.

Lin-Manuel Miranda como Hermes.

Tráiler de la serie Percy Jackson and the Olympians T2