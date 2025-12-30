La romántica película oculta de Disney+ que eclipsó a millones con su trama y se convirtió en un éxito total

Dentro de su amplio catálogo de ofertas, Disney+ ofrece una película romántica que, sin duda alguna, te atrapará de principio a fin. El film estadounidense que se recomendará a continuación se estrenó durante el 2015, pero su impacto sigue vigente en la actualidad.

La película en cuestión contiene elementos de drama y romance dentro de su historia. Además, esta propuesta audiovisual de Disney+ está basada en la novela del mismo nombre de Nicholas Sparks, lo cual anticipó su éxito en la pantalla chica antes de su estreno global.

Originalmente, la película referenciada se llama The Longest Ride, pero en plataformas como Disney+, sobresale con el título El viaje más largo. Esta ficción es perfecta para ver cualquier día de la semana, puesto que tiene un tiempo de duración de 2 horas y 19 minutos.

De qué trata la película El viaje más largo

Según la reseña ofrecida por Disney+, la historia central de esta película presenta a Luke, un jinete de toros que intenta recuperar su carrera tras un grave accidente. Luego, sobresale Sophia, una estudiante de arte con un futuro brillante en Nueva York. A pesar de que pertenecen a mundos totalmente diferentes y tienen metas opuestas, ambos se enamoran profundamente tras conocerse en un rodeo.

La trama de la película de Disney+ da un giro inesperado cuando rescatan de un accidente a Ira, un anciano que guarda una colección de cartas escritas para su fallecida esposa, Ruth. Mientras Sophia lee estas cartas, se descubre el romance de Ira y Ruth durante la Segunda Guerra Mundial, una relación marcada por el sacrificio y la superación de grandes obstáculos personales.

Las lecciones de vida y amor de Ira inspiran a la joven pareja a enfrentar sus propios dilemas. Finalmente, los protagonistas principales de esta película deben decidir si están dispuestos a sacrificar sus ambiciones personales para que su relación funcione, entendiendo que el verdadero amor requiere compromiso y generosidad por encima de todo.

Reparto de la película El viaje más largo

Scott Eastwood como Luke Collins (el jinete de toros).

Britt Robertson como Sophia Danko (la estudiante de arte).

Alan Alda como Ira Levinson (el anciano en el presente).

Jack Huston como el joven Ira Levinson (en los flashbacks).

Oona Chaplin como Ruth (el gran amor de Ira en el pasado).

Melissa Benoist como Marcia (la mejor amiga de Sophia).

Tráiler de la película El viaje más largo