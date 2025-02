De qué murió Atilio Veronelli: su desgarradora confesión meses antes de su partida

Este fin de semana se conoció la noticia de la muerte de Atilio Veronelli. El gran actor argentino falleció a los 65 años y dejó un profundo dolor entre sus colegas y el público que consumió sus grandes personajes a lo largo de todos estos años.

Durante la salida al aire de Implacables, Susana Roccasalvo repasó la última entrevista que el humorista y director teatral le brindó. Atilio Veronelli estuvo en el estudio el 29 de septiembre de 2024 y habló de todo, incluso sobre su salud.

Atilio Veronelli en una entrevista de la década pasada, en la que impostó seriedad. (La Voz/ Archivo)

De qué murió Atilio Veronelli

En la charla con Roccasalvo, el actor se sinceró acerca de su estado de salud. “Estoy como puedo”, sostuvo ante la conductora. “Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso”, dijo acerca de la enfermedad que padecía.

Luego, aseguró que cumplía con el tratamiento que le habían indicado. “Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra”, confesó Atilio.

Atilio Veronelli escribió una carta abierta a Florencia Peña

Aunque, a continuación, reveló su lucha interna contra el paso del tiempo y conmovió a todos. “Hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad”, dijo a corazón abierto. “Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan ‘¿qué edad tenés?’. No me sale 64 ni en pe…”, sostuvo.

Acto seguido, soltó una desgarradora frase: “No me puedo imaginar que llegué”. Por su parte, Daniel Gómez Rinaldi intervino y le constultó si eso es debido a continuaba activo. “No, es que mi cabeza no admite que yo pueda tener más de 50 años”, desarrolló.

Tras recordar aquella charla, Susana Roccasalvo habló acerca de la causa de muerte del actor. “No tenemos muy claro de qué falleció”, reconoció. “Suponemos que, por los stents que tenía, que debió haber sido algo del corazón, así que en unas horas tendremos novedades”, concluyó la conductora.