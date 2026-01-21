¿Como Casi Ángeles? Cande Vetrano y Gastón Dalmau protagonizan una nueva serie: de qué trata y dónde ver

Después de sobresalir de manera significativa durante el 2025 con producciones originales e internacionales, Telefe planea sorprender a todos con la emisión de una nueva serie. Para los aficionados de Casi Ángeles, esta innovadora propuesta audiovisual contará con figuras destacadas como Candela Vetrano y Gastón Dalmau.

Se trata de Verdades sumergidas, un drama policial con elementos de suspenso y misterio que promete atraparte de principio a fin. La serie tendrá 30 episodios aproximadamente y, aunque todavía no se anunció la fecha de estreno oficial, se espera que llegue a la pantalla de Telefe durante el primer semestre del año.

Mientras el escenario se esclarece, Dalmau y Vetrano ya empezaron a promocionar la trama de la serie producida por Telefe Studios y destinada a emitirse por Telefe.

Verdades sumergidas, la nueva serie de Telefe Studios.

De qué trata la serie Verdades sumergidas

De acuerdo con la reseña oficial, el relato principal de Verdades sumergidas se focaliza en una cotidiana salida de amigos que se transforma en un misterio inquietante cuando Florencia, una joven vibrante del grupo, es hallada sin vida en una playa solitaria.

En ese punto de la serie, la fiscal Guerrero toma las riendas del caso y, a medida que interroga a cada integrante del círculo íntimo, va quedando en evidencia que todos guardan secretos que podrían cambiar la investigación. La ficción referenciada invita al espectador a reconstruir los hechos desde distintos ángulos, con testimonios y recuerdos que revelan piezas ocultas de la verdad, mientras crece la duda de si el culpable está más cerca de lo que parece.

Reparto de la serie Verdades sumergidas

La serie Verdades sumergidas reúne un amplio elenco encabezado por Soledad Villamil como la fiscal Guerrero, junto a Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Violeta Urtizberea, Florencia Dyszel, Félix Santamaría, María Abadi, Moro Anghileri y Juan Ignacio Cané, acompañados por Joaquín Ferreira, Martín Slipak, María Canale, Facundo Espinosa, Mora Peretti, Francisco Donovan, Valentino Petrilli, Johanna Chiefo, con participaciones especiales de Gabriel Goity y Fabián Arenillas en esta producción de Telefe Studios prevista para 2026.

La IA armó el listado de mejores producciones de Cris Morena

Cabe mencionar que Vetrano, Gastón, Violeta, María, Moro y Facundo trabajaron juntos en la ficción que definió sus carreras: Casi Ángeles.

