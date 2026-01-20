Pedro el Escamoso llega a la TV argentina: dónde verlo y cuántos capítulos trae

Después de las numerosas ficciones emitidas durante el 2025, Telefe realizó un repentino anuncio que sorprendió a más de uno. El canal de televisión más consumido de la Argentina informó que, próximamente, emitirán en su pantalla una famosa serie colombiana que atrapó a millones.

Se trata de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca, la secuela del fenómeno colombiano que conquistó el corazón de todos los argentinos. Cabe mencionar que la producción original salió en el 2001 y, debido al éxito recaudado, lanzaron la continuación de la misma en 2024.

Por el momento, Telefe no informó sobre la fecha de estreno de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca en su pantalla, pero se espera que lo haga durante los próximos días. Igualmente, es importante remarcar que tal ficción también se encuentra disponible en Disney+.

Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca llega a Telefe.

De qué trata Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca

De acuerdo con la información oficial, Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca cuenta con 23 episodios cargados de adrenalina, nostalgia y un humor. Este drama con tintes de comedia romántica ha logrado lo que parecía imposible: superar la leyenda del “Mompirri”.

La trama relata cómo, tras veinte años en el extranjero, Pedro Coral (Miguel Varoni) regresa con su carisma intacto para enfrentar un gran desafío: intentar reconectar con su hijo, Pedro Junior (Carlos Torres), un exitoso ejecutivo que ha enterrado sus raíces.

Entre mentiras piadosas que ponen en peligro su relación y nuevos pasos de baile que son un escándalo total, Pedro deberá sobrevivir a la frialdad del mundo moderno. El choque entre el pasado y el presente es impactante, sumado a un nuevo y peligroso romance con el personaje de Ana María Trujillo que te mantendrá al borde del asiento.

Reparto de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca

Miguel Varoni como Pedro Coral Tavera.

Carlos Torres como Pedro Junior.

Ana María Trujillo como Fernanda Ríos.

Sandra Reyes como la legendaria Paula Dávila.

Melanie Dell’Olmo como Mariana Martín Ríos.

Álvaro Bayona como el icónico Pastor Gaitán.

Juan Carlos Arango como el leal Enrique Bueno Lindo.

Andrea Guzmán como Yadira Pacheco.

Marcela Mar como Mayerli Pacheco.

Luz Estrada como Elvira.

Tráiler oficial de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca