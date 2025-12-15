Boy Olmi brilla en Basado en Viajes Reales, la miniserie de 7 capítulos que desafía las reglas del streaming

Con el avance de las tecnologías y el consumo masivo de redes sociales, el equipo de Blender unió fuerzas con la compañía de viajes DiDi Argentina para crear un innovador proyecto audiovisual llamado Basado en Viajes Reales. Esta propuesta está protagonizada por Boy Olmi y tiene 7 capítulos en total que duran entre 8 y 12 minutos cada uno.

Todos los episodios de la nueva miniserie encabezada por Boy Olmi ya se pueden ver a través de la cuenta oficial de YouTube de Blender. Dentro de tales capítulos, se presentan experiencias de viajes reales urbanos que proyectan confusiones cotidianas, prejuicios familiares, amistades jóvenes, relatos con temática navideña y tensiones entre parejas o amigas separadas.

Poster oficial de Basado en Viajes Reales de Blender.

Los episodios de Basado en Viajes Reales, que transcurren íntegramente dentro de autos y motos, fueron grabados en Cacodelphia, el estudio argentino que se especializa en tecnología de Virtual Set, misma que se usó para grabar producciones como El Eternauta.

La miniserie, que combina humor, emoción y un fuerte anclaje sobre la vida moderna, fue todo un desafío para el equipo que estaba compuesto por 15 actores. “Un día me di cuenta de que dentro de un auto puede pasar cualquier cosa. Quise llevar esas pequeñas historias a un formato breve, donde cada viaje se vuelve un universo propio”, dijo el guionista del proyecto, Facundo Díaz.

Además, la directora y productora ejecutiva de Basado en Viajes Reales sumó: “El principal desafío era lograr actuaciones profundas en espacios mínimos”. Tras el estreno de la miniserie, Boy Olmi (quien figura como el conductor principal de los viajes mencionados), habló con Vía País sobre el nuevo proyecto audiovisual que se dispuso a encabezar.

Antonella Marini directora y productora ejecutiva de la miniserie junto a Micaela Vitale, coordinadora del área de Prensa y Comunicación de Cono Sur de Didi.

—¿Qué te impulsó a aceptar un proyecto tan innovador como este?

R. Muchas cosas. Me gusta trabajar, y cuando tengo que elegir un proyecto, me gustan aquellos que me desafían, que me proponen algo novedoso, desde trabajar con gente que me gusta, hasta tener la oportunidad de ejercer mi trabajo de una forma creativa. Y, encontré todo eso aquí.

Blender hizo un producto adaptado a las nuevas plataformas con la calidad del buen cine. Un proyecto de formato breve que al mismo tiempo, dentro de su historia, propone encuentros reales en tiempo real de personas reales, lo cual se contrapone con esta especie de desborde tecnológico que nos tiene tan acelerados a todos y tan desconectados.

—Dentro de las muchas historias y reflexiones de vida que se hicieron en Basado en Viajes reales, ¿Con cuál te sentiste identificado?

R. Con todas me sentí homogéneamente identificado. Es decir, las historias fueron muy empáticas para mí porque lo que resultó empático para mí era estar al comando de esa nave, proyectando relatos reales que se centran en las emociones de las personas y eso es algo que ninguna inteligencia artificial puede remplazar.

Detrás de escena de Besado en Viajes Reales.

—Si hoy te toparas con personas que desconocen este tipo de ficciones de streaming, ¿Cómo los invitarías a mirar Basado en Viajes Reales?

R. Todos consumimos a gran velocidad contenido en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, en nuestras computadoras y, eso, lo analizó Blender al crear este proyecto que es Basado en Viajes Reales, una propuesta desafiante para generar contenidos de calidad en tiempos más breves adaptados a las formas de consumir películas o series.

Yo también les recomiendo que después de consumir pantallas, consuman la vida misma en tiempo real. Que vuelvan al cielo, que vuelvan a las nubes, que vuelvan a la naturaleza, porque allí está la vida, la tienda. Busquemos ese equilibrio entre la pantalla y la vida real. Las dos cosas son hoy imprescindibles.

—¿Qué proyectos encabezarás para el 2026?

R. Por lo pronto, en enero empieza la gira de mi unipersonal, que se llama Boy, Boy con B larga, Boy como mi nombre porque no es ficción, es un espectáculo unipersonal creado por Shumi Gauto y dirigido por ella a partir de conversaciones que tuvo conmigo.

Es un espectáculo muy divertido y novedoso que ahora va a estar en Mar del Plata el 11 de enero, en Necochea el 13 de enero, en Miramar el 14 de enero, en Punta del Este el 23 y, el 24, en el Portal Bosque. Luego va a volver al Teatro Picadero en febrero y marzo. Después, va a ir a España en el mes de abril.

Boy Olmi protagoniza Basado en Viajes Reales, la nueva propuesta audiovisual de Blender.

Con lo cual ya arranco un 2026 con un trabajo que me apasiona, que es esta obra de teatro, que es en realidad un experimento teatral, como todo lo que hago, que tiene algo de experimental. Estoy muy abierto a la exploración, al juego, al experimento, al trabajo y algún tiempo, a la fiesta que es la vida, esto en medio de un mundo que sufre mucho y por eso los invito a que encontremos la verdad en el fondo de nuestros corazones.