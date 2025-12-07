Carola Reyna y Boy Olmi son una de las parejas más queridas del entretenimiento que cada vez afianzan más su amor generando fanáticos de su historia. Los actores lograron consolidarse y atravesar las dificultades, trabajar juntos y separados, y disfrutando del espacio de cada uno.

Los actores comparten una vida de constante relación con la naturaleza y viajes por el mundo. El actor se mudó a la casa en la que Carola vivió por mucho tiempo sola, la cual fue su espacio, con sus ideas y estilo.

La actriz decoró el ambiente para estar cómoda, pasar tiempo con amigos y en donde creo sus proyectos más importantes. Cuando el actor se mudó, de a poco sumó sus cosas sin romper la estructura original de Carola.

Así es la casa de Carola Reyna y Boy Olmi

Es una vivienda de estilo clásico con pequeños adornos contemporáneos. Tiene techos amplios, un patio interno que le da luz, ventilación y espacio para conectar con la naturaleza.

En el patio se ven plantas de todo tipo y sillones, un rincón para disfrutar del verde y desconectar de todo. Las paredes están pintadas en colores fuertes con dibujos de hojas, dando un aporte más a la naturaleza del lugar.

Así es la casa de Carola Reyna y Boy Olmi: conexión con la naturaleza y estilo antiguo

El living de la casa de los actores está repleto de libros, cuadros y adornos minimalista. Este es de color blanco en su mayoría con elementos de decoración en beige.

Una enorme biblioteca repleta de libros, al igual que las mesas de alrededor del sillón. En otro lugar se ven muebles de madera con peqeuños obsequiso de decoración que traen de sus viajes. El ambiente está rodeado de ventanas que dejan ver la luz solar.

Es una casa antigua de puertas altas de dos hojas y ventanas. Los colores más vivos están en los cuadros, almohadones o adornos.