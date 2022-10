Así luce hoy Amy Allen de “Brigada A” en la vida real

Brigada A es uno de los clásicos televisivos que logró conquistar al público más allá de la frontera estadounidense.

Toda una generación en la Argentina fantaseó alguna vez con formar parte del sensacional comando compuesto por el coronel John “Hannibal” Smith, el teniente Templeton “Faceman” Peck, el capitán H. M. “Howling Mad” Murdock y el sargento Bosco Albert “B.A.” Baracus.

Sus aventuras bajo la sombra del gobierno de los Estados Unidos y como soldados de fortuna tras escaparse de prisión, marcaron a millones que hasta el día de hoy los recuerdan.

Melinda Culea, Amy Allen de Brigada A. Foto: Web

Pero este icónico equipo no estaría completo sin la presencia de Amy Amanda “Triple A” Allen, una periodista que brindaba información valiosa cuando aquellos más la necesitaban. Interpretada por Melinda Culea, quedó en los corazones de millones hasta el presente.

Cómo luce Melinda Culea, Amy Allen de Brigada A

Melina Culea nació el 5 de mayo de 1955, por lo que en la actualidad tiene 67 años, y esta casada desde el año 1996 con el director de cine Peter Markle.

Melinda Culea, Amy Allen de Brigada A. Foto: Web

Si bien su éxito fue rotundo tras participar de la primera temporada de Brigada A y algunos episodios de la segunda, la actriz no se encuentra activa desde hace muchísimos años, habiendo sido su último trabajo actoral en el año 2001 en la película Dying on the Edge.

Melinda Culea, Amy Allen de Brigada A. Foto: Web

Sin embargo, Melinda es recordada como una gran actriz hollywoodense, siendo icónico su paso por The X-Files en 1999, en el episodio “Alpha” y, su papel en la serie Star Trek: La Nueva Generación.

Cómo fue el salto a la fama de Melinda Culea

Melinda Culea dio el gran salto a la fama en 1987 con su rol protagónico en la serie de televisión St. Elsewhere, un drama hospitalario que sentó las bases para programas como Grey’s Anatomy.

Qué fue de la vida de Melinda Culea luego de la actuación

Tras dejar la actuación, Melinda Culea dedicó su vida a su matrimonio y sus hijos Lily y Lucas. Sin embargo, en el año 2016 lanzó su primer libro, Wondago.

Melinda Culea, Amy Allen de Brigada A. Foto: Web

En el lanzamiento de su escrito la artista expresó “Nunca salí del armario como escritora o artista porque me ganaba la vida como actriz y eso era lo suficientemente público para mí. Escribí muchas ideas de historias y guiones, pero nunca se los mostré a nadie”.