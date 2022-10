Así luce el actor de MacGyver a sus 72 años y a tres décadas del final de la serie

MacGyver fue una de las series televisivas más importantes de la década del ‘80, teniendo fans hasta el día de hoy que anhelan con regresar el tiempo atrás y disfrutar de una tarde a pura acción de la mano de sus personajes favoritos.

La serie que comenzó en el año 1985 y terminó el 21 de mayo de 1992, marcó a generaciones que jamás podrán olvidar los asombrosos inventos que Angus MacGyver llevaba delante para librarse de las más difíciles circunstancias.

MacGyver Foto: Web

Es por ello y muchas más que, a continuación, te compartimos cómo luce en la actualidad Richard Dean Anderson, el protagonista del icónico show.

Así luce MacGyver a sus 72 años

Nacido el 23 de enero de 1950, Richard Dean Anderson tiene en la actualidad 72 años de edad y en el 2013 dio por terminada su vida como actor, habiendo esquivado Hollywood a lo largo de su carrera.

Así luce el actor de MacGyver a sus 72 años. Foto: Web

Rechazando grandes papeles en el cine de acción, tales como el protagónico en Duro de matar, Richard Dean Anderson confesó en una entrevista que no simpatizaba con el uso de armas y escenas de alto riesgo.

Así luce el actor de MacGyver a sus 72 años. Foto: Web

Es en este sentido que, el actor afirmó sobre el nivel de acción en MacGyver “La serie buscaba crear conciencia sobre el uso de armas, por ejemplo, un tema con el que me siento identificado. De hecho, siempre estuvimos en la lista negra de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, y es algo de lo que estoy orgulloso. También hemos hablado de alcoholismo, de los peligros de los pesticidas, del movimiento de trabajadores agrícolas y la difícil situación de los osos y los delfines”.

Así luce el actor de MacGyver a sus 72 años. Foto: Web

Fue tan solo unos meses atrás, luego de dar por concluida su carrera actoral y ni siquiera tener redes sociales, que confesó “Siempre me ha costado entender y aceptar el fenómeno de la fama. Soy un chico de Minnesota, donde la gente no está interesada en la celebridad o la fama, por apetecible que sea. Además, me estoy haciendo mayor. Y ahora eso me avergüenza todavía más”.