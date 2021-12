“You” fue una de las series más esperadas del 2021 en Netflix. La primera temporada se basa en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes y sigue a Joe Goldberg (Penn Badgley), un gerente de librería y asesino en serie de Nueva York.

La historia de amor sigue a un joven obsesivo pero brillante que usa la híper conectividad que ofrece la tecnología para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él. La serie cuenta con tres temporadas disponibles en la plataforma de streaming. Para los fanáticos de este tipo de producciones estas son las mejores opciones con tramas similares.

Dirty John

Dirty John es la verdadera historia de un romance entre Debra Newell y John Meehan que se convierte en una temible red de decepción, rechazo y terror mental que casi destruye a una familia. 2 temporadas.

Reparto:

Connie Britton como Debra Newell.

Eric Bana como John Meehan.

Juno Temple como Veronica Newell.

Julia Garner como Terra Newell.

Cómo defender a un asesino (How to get away with Murder)

Cómo defender a un asesino

Annalise Keating es una brillante y carismática profesora de derecho penal, que inesperadamente, tiene que aplicar todo el conocimiento práctico junto con sus estudiantes cuando se ven involucrados en un complot de asesinato en la universidad. 6 temporadas.

Reparto:

Viola Davis

Alfred Enoch

Billy Brown

Jack Falahee

Katie Findlay

Aja Naomi King

The End of the F***ing world

The End of the F***ing World es una serie de televisión británica de comedia dramática oscura, basado en la novela gráfica The End of the Fucking World por Charles S. Forsman. 2 temporadas.

Reparto: