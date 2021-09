Este miércoles se firmó el convenio que extiende el contrato con Dorna Sports para que el MotoGP se corra en Las Termas de Río Hondo desde 2023 hasta 2025 y, además, se confirmó la fecha para abril del año que viene.

El gobernador Gerardo Zamora y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, hicieron oficial la extensión del convenio para la organización del MotoGP en Las Termas hasta el año 2025.

El anuncio fue realizado ayer en horas del mediodía, en el salón del Centro Cultural San Martín de la ciudad termal, donde además participaron el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa; el intendente de la ciudad, Jorge Mukdise; el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo; y el administrador del Autódromo, Héctor Farina.

A través de Zoom también estuvieron presentes Carmelo Ezpeleta, presidente de Dorna, la empresa que gestiona el Mundial de MotoGP; así como también “Orly” Terranova, CEO del Grupo OSD, promotor de la competencia.

“Agradezco a Dorna por confiar en nosotros y por esperarnos en estos dos años de pandemia, sabiendo que nosotros no podíamos llevar a cabo la competencia si no era con público. Vamos a tener ya desde el año que viene el Gran Premio que no pudo disputarse. La ciudad de Las Termas de Río Hondo y la provincia de Santiago del Estero se mantendrán posicionadas en el escenario internacional gracias a este evento. MotoGP genera un impacto económico realmente superlativo en el norte de la Argentina. La competencia se desarrolla en un circuito de primer nivel y los pilotos, la organización y los aficionados conocen y disfrutan del destino. Argentina también gana visibilidad a través de los cientos de miles de hogares de todo el mundo. El Gobierno de la Provincia, junto con Dorna, Inprotur y el Ministerio de Turismo y Deportes, se unen en sus esfuerzos para que estos logros continúen por mucho tiempo”, dijo Gerardo Zamora.