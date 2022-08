La Voz Argentina avanza y los participantes ya se encuentran en la etapa de Knockout. Este fue el caso del santiagueño Octavio Muratore, quien salió victorioso contra el platense Ezequiel Romano, aunque recibió duras críticas de parte de un miembro del jurado.

De a poco se empiezan a definir los finalistas de cada uno de los equipos. El domingo 7 por la noche fue el turno de Octavio y Ezequiel, quienes estuvieron en el team de La Sole y luego fueron robados por Mau y Ricky.

En esta oportunidad, el platense interpretó “Zambia y acuarela”, de Raly Barrionuevo. Del otro lado del round, el santiagueño cantó su versión de “Mía”, de Armando Manzanero.

Soledad Pastorutti, antigua coach de ambos, halagó a los dos artistas. En el caso de Ezequiel, atinó a decir que su interpretación la trasladó a momentos muy hermosos. En cuanto a Octavio, aseguró que “fue muy hermoso y que él canta con su corazón”.

Lali fue la siguiente en hablar. Se dirigió a Ezequiel e indicó que la propuesta del joven con la zamba fue interesante y más alegre. No obstante, al referirse a Octavio, comentó que su interpretación le llegó más profundo. Si bien dijo que ambos por los nervios tuvieron algunos errores, estos fueron menores y era lógico tenerlos, pero finalmente se tiró hacia el santiagueño.

Este clima se vio interrumpido cuando llegó el turno de Ricardo Montaner, quien se dirigió a los participantes con una mirada más dura. Explicó que en esta etapa las exigencias son mayores; en el caso de Ezequiel, el instrumento no le sumó y no alcanzó notas altas.

Al dirigirse a Octavio, el cantautor afirmó: “Creo que perdiste la oportunidad de hacer de esta canción algo más que sublime. Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiera gustado mucho eso”. Finalmente, Montaner votó por Ezequiel.

La dura crítica de Ricardo Montaner a Octavio Muratore, quien aún así salió victorioso. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, la decisión final estaba en Mau y Ricky. Opinaron que los nervios les jugó en contra a ambos y, en el caso del platense, su guitarra estaba algo desafinada -como el padre de los dos comentó-. Entre tanto, dijeron que Octavio había estado mejor en el ensayo.

Aún así, los hermanos Montaner sentenciaron: “Octavio, sin duda le diste ese sentimiento a la canción. No conozco la canción como mi padre, así que no me di cuenta si cambiaste la letra”. El santiagueño entonces salió victorioso y pasó a la siguiente etapa.