El ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, ratificó su ausencia en la Legislatura pese a la nueva convocatoria que le hicieron los diputados provinciales, para conocer las medidas de su cartera ante la ola de crímenes en Rosario. “Pretendía un debate serio y fundado”, señaló.

“La política y la prensa santafesina es excepcionalmente singular: un ministro pone como condición para ir a la legislatura a exponer con su equipo ministerial que la reunión sea pública y ante toda la prensa, y algunos periodistas y políticos lo toman como una mezquindad política”, comenzó escribiendo Sain en su cuenta de Twitter.

“¿Y la transparencia republicana? ¿Los “progresistas” (sic) no dijeron que no conocían la política de seguridad existente e implementada? ¿Y porque no querían que la exponga ante la sociedad y la prensa? ¿ A qué le teme Miguel Lifschitz?”, continuó, apuntando directamente a la oposición.

El ministro señaló que en breve publicará el informe de gestión, la exposición y la documentación respaldatoria de las acciones y políticas que se están llevando a cabo en su cartera. “Eso íbamos a exponer y debatir en la legislatura pero no ante algunos encerrados en cuatro paredes”, aguijoneó.

“Nunca haría un show mediático porque no lo necesito como otros curanderos de la seguridad. No pienso dejar ni una pizca de mi trabajoso prestigio en esta querida provincia, que hoy es mi provincia, mi casa. Pretendía un debate serio y fundado, de cara a la sociedad. No obstante, seguiremos en la lucha contra las mafias protegidas por el bloque histórico de poder y bregando diariamente por la seguridad democrática de nuestra gente”, cerró.

Por su parte, el senador departamental por San Lorenzo, Armado Traferri, aprovechó la explosión de casos de inseguridad para pegarle a Sain e indirectamente al gobernador Omar Perotti, con quien hizo campaña para luego convertirse en un acérrimo opositor. En este caso, pidió un minuto de silencio en la Legislatura por las víctimas de la inseguridad, y criticó abiertamente a Sain.

“Nosotros no somos comentaristas. Nosotros no decimos qué está pasando. Nosotros tenemos que buscar soluciones a los problemas que tiene la sociedad para eso nos eligen. No venimos acá, o en mi caso en particular, a defender a un ministro o a un gobernador. Vengo a defender las necesidades y los reclamos de todos y cada uno de los ciudadanos de mi departamento”, dijo el legislador del Nuevo Espacio Santafesino.

“Tenemos noción de lo que estamos hablando: 375 homicidios, 1.544 heridos, 5 muertos en 24 horas. Y seguimos tuiteando y tratando de desprestigiar y hablar mal de los dirigentes. Y armar causas. Y hablamos del juego clandestino (en la que Traferri estaría imputado de no haberse amparado en sus fueros). Y hasta el día de hoy no conocemos cuál es nuestro proyecto de seguridad de este gobierno justicialista para el cual tanto trabajamos, y las pruebas están en los más de 15 mil votos que en mi departamento sacamos de diferencia”, fustigó a Sain.

El senador provincial Armando Traferri rechazó el pedido de desafuero en su contra en la Cámara alta de Santa Fe. (Prensa Armando Traferri) Prensa Armando Traferri

En esa misma línea, manifestó que la sociedad y los senadores necesitan “saber cuál es el plan en materia de seguridad que tiene este gobierno para los santafesinos”. “Basta de hablar de la connivencia. ¿O acaso no saben que Marcelo Sain trabaja en el área de seguridad de la provincia desde el año 2016? No vino ayer. Un año estuvo al frente del organismo de investigación. Y ahora lo único que hace, por lo menos lo único que veo yo, es relatarnos, contarnos lo que pasa. Todo el mundo sabe lo que pasa. Lo que necesitamos son medidas concretas, soluciones concretas y un plan de trabajo que nos incluya a todos”, cerró.