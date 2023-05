Quién es Micaela Riera, la santafesina que interpretó a Fabiana Cantilo en “El amor después del amor”

La biopic “El amor después del amor”, que relata gran parte de la vida del músico rosarino Fito Páez, se convirtió en una de las series más elegidas por el público argentino. A la trama vertiginosa de la vida del músico, se ensamblan acertadas decisiones actorales a la hora de interpretar artistas del ambiente y Micaela Riera, una joven santafesina, destacó por su trabajo en la piel de la entrañable Fabiana Cantilo.

Micaela nació en la ciudad capital de la provincia, pero luego de unos años su familia se mudó a Buenos Aires, donde creció y aún vive. Con un sorprendente parecido a la rockera argentina, la joven de 31 años inició en el mundo laboral como modelo de Pancho Dotto; pero su deseo era ser actriz y lo dio todo, usando la plata de sus desfiles para pagarse las clases de teatro.

La santafesina es también modelo y participó de otras producciones. Foto: @mmicariera

Con el objetivo entre los ojos, logró su debut televisivo a los 17 años en la tira juvenil “Consentidos”, protagonizada por Natalie Pérez y Michel Noher. Luego de eso, tuvo su primer protagónico en “Señales del fin del mundo”, telenovela que se transmitió por la TV Pública en 2013. A lo largo de su carrera también pasó por importantes producciones nacionales como “Aliados”, “Graduados” y “Educando a Nina”.

La santafesina es también modelo y participó de otras producciones. Foto: @mmicariera

Antes de interpretar a Fabiana Cantilo, Riera estuvo en “El Encargado”, la película de Guillermo Francella donde hizo del personaje Marina. Después, vino su roce con el ambiente musical.

¿Cómo fue el casting para interpretar a fabiana cantilo?

En una entrevista televisiva, la actriz contó que casi abandona el casting por miedo: “Recibí un mail y casi lo descarté porque pedían a una actriz y cantante, y la verdad que ponía muy nerviosa. Pero horas antes de que cierre la convocatoria leí que era para interpretar a Fabi y ahí tomé la decisión de inscribirme”.

Y continuó: “En la instancia siguiente me personifiqué y me vi muy parecida a ella, así que me dio más confianza. Y cuando me tuvieron que conocer personalmente directamente me encerré una semana y me estudié todos sus movimientos y modos. Entré en el personaje”, explicó.

La joven santafesina hace de Fabiana Cantilo en la biopic de Fito Páez Foto: @mmicariera

La joven santafesina hace de Fabiana Cantilo en la biopic de Fito Páez Foto: @mmicariera

Cómo fue el encuentro entre fabiana cantilo y micaela riera

Lejos de dormirse en los laureles, una vez confirmado el papel Micaela pidió a los productores que la dejaran conocer a su musa, Fabiana Cantilo. “Le pregunté sobre su relación con su cuerpo y con su mente, que le pasó cuando lo conoció a Fito, qué le pasó cuando se separó. Y también su relación con el trabajo. Ella está liviana, nunca sintió que no pertenecía al mundo del rock, nunca lo vio como Charly el dios del rock”, contó.

La joven santafesina hace de Fabiana Cantilo en la biopic de Fito Páez Foto: @mmicariera

Para Micaela, interpretar a Cantilo no fue sólo una cuestión de parecidos, sino un desafío que la obligó a desarrollar un aspecto artístico diferente: en la serie, es su voz la que suena por Fabiana, tanto en los coros de García y Páez como en los micrófonos de Los Twist. “Estoy viviendo un sueño que no llegué a soñar, y se está haciendo realidad”, escribió la actriz en sus redes, cuando aún se cocinaba su llegada a la serie.