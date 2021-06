Omar Perotti hizo la presentación oficial de su línea interna dentro del Partido Justicialista: “Hacemos Santa Fe”. Lo hizo de forma virtual, con la participación de más de 1.500 dirigentes de las 365 comunas y municipios de la provincia.

El acto fue coordinado por la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena, junto al secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; y la concejala de la ciudad de Santa Fe Jorgelina Mudallel. El acto fue seguido en tiempo real por más de 3500 personas de todos los rincones de la provincia a través de las redes del espacio y del sitio web; www.hacemossantafe.com.

La ceremonia se dividió en 4 bloques donde se presentaron más de 70 mensajes de adhesión de intendentes, presidentes comunales, legisladores y dirigentes de toda la provincia. Asimismo, se emitieron las palabras del Gobernador Omar Perotti el pasado 30 de diciembre en la reunión que tuvo en Sauce Viejo con intendentes y presidentes comunales, en donde afirmó: “van a tener en mí a alguien para construir desde la unidad una posibilidad que todos los santafesinos unidos demostremos claramente que podemos poner a Santa Fe de pie”.

El cierre estuvo a cargo del senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella quien expresó que es “una emoción muy fuerte ver a tantos militantes, tantos dirigentes, tantas personas que hemos compartido durante muchos años caminos de trabajo, en la gestión y muchos otros y otras que se han incorporado en estos años, mucha gente joven que entendieron la política como una vocación de servicio”.

Asimismo, Mirabella indicó que “le estamos dando forma a algo que ya existía, en los hechos existía, pero que no tenía un nombre, una identidad. Y esto hoy nos da todo eso. Nos da un sentido de pertenencia”. Además, celebró “también ver a muchos dirigentes de otros espacios políticos que vieron que esto no era excluyente, no era sectario y que compartimos una manera de ver las cosas, una manera de hacer las cosas, una manera de gobernar y por eso se han sumado muchos a participar”.

Durante el acto, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena, remarcó que “nos encontramos hoy acá un montón de dirigentes, hombres y mujeres, del peronismo y también de otros sectores que se suman porque entendemos que nos une el liderazgo de Omar Perotti en esta cuestión tan clara de entender esta forma de hacer política a través del hacer”.

Luego, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, planteó que se trata de “un encuentro de aquellos dirigentes políticos que nos sentimos comprometidos, primero en la pasión de transformar la realidad y luego en la necesidad de encontrar un lugar de debate y de encuentro que es lo que estamos iniciando orgánicamente en el día de hoy”.

Entre los más de 1500 participantes del acto, estuvieron y enviaron sus opiniones y adhesiones los intendentes y presidentes comunales