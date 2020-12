El Frente de Todos aportó dos votos a favor del aborto legal en Santa Fe este miércoles en el Senado de la Nación. A diferencia de lo que ocurrió en 2018 con la abstención del actual gobernador Omar Perotti, el bloque mayoritario apoyó el proyecto. De parte de Juntos por el Cambio, Carlos Reutemann volvió a pronunciarse en contra.

Durante el debate que concluyó entrada la madrugada en Buenos Aires, el “Lole” fue uno de los pocos que no habló sobre el tema en la sesión de 12 horas. De esta manera, sólo los representantes del oficialismo en la provincia intervinieron para impulsar la sanción definitiva con discursos de diferente tenor.

El reemplazante de Perotti en la Cámara alta, Roberto Mirabella, admitió que está “en contra del aborto”, pero aclaró de inmediato: “Esto no me vuelve ciego”. Sobre este punto, criticó la “actitud farisea” de quienes en “forma intransigente defienden la vida embrionaria y no adoptan la misma actitud ante aquellos pibes lanzados a la miseria”.

El rafaelino estuvo acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas e hizo uso de la palabra desde su banca en el Senado. Previamente, María de los Ángeles Sacnun fue la primera santafesina en hacer su aporte a la discusión y aseveró que las muertes por aborto clandestino son “un feminicidio de Estado por omisión”.

La legisladora consideró que el abordaje del proyecto en torno a la postura a favor o en contra del aborto es de un “reduccionismo inaceptable” y sostuvo que la cuestión principal pasa por decidir “si el Estado va a acompañar” a quien decide interrumpir su embarazo. A esto agregó que el marco normativo vigente hasta ahora penaliza “fuertemente” a esas mujeres y “fundamentalmente a las mujeres pobres”.