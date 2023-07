Elecciones 2023: con Carla Deiana a la cabeza, la izquierda va a internas para gobernar Santa Fe

El próximo 16 de julio se celebrarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales en Santa Fe. Siete frentes y trece listas se anotaron para la categoría de gobernador y, entre ellos, está Carla Deiana, que buscará el aval para las generales tras disputar la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores con Octavio Crivaro. La referente del Partido Obrero se presenta como parte de “La Izquierda que se Planta” y expone sus líneas de acción de cara a la contienda electoral.

“Nos parece que los partidos tradicionales preparan un plan de guerra con los trabajadores, discutiendo cómo reúnen los recursos políticos para avanzar contra los derechos y conquistas”, expone la precandidata a la gobernación, a la vez que marca los puntos de inflexión con el PTS, liderado a nivel provincial por Crivaro.

“Qué tipo de izquierda necesitamos es un debate importante. Ahí lo fundamental es tener una fuerte implantación popular. Los compañeros del PTS tienen una orientación diferente, más superestructural, por el debate en la superficie y no están preocupados por ganar esa mayoría social que nos parece que es clave”.

Deiana irá a la interna por el FIT en las PASO Foto: facebook Carla Deiana

A partir de esto, Deiana configura una interna en el FIT que se da luego de más de 10 años de Crivaro encabezando las categorías electorales: “Nos parecía que no era el momento de que encabece el PTS sino una izquierda más implantada en los barrios, los sindicatos y creemos que nuestra lista representa mejor eso”.

No obstante, aclaró que se mantendrá el acompañamiento a Crivaro en caso de no superar las PASO con su lista: “La nuestra no es una interna como la de Losada-Pullaro, es otro tipo de debate, el nuestro es un debate de política con relación a la organización de la izquierda”.

El plan de acción para la seguridad

Cuando se habla del tema de seguridad, sobre todo en el sur de Santa Fe, son varias las recetas que se exponen: desde la saturación policial en las calles hasta una mirada más integral del asunto, con el abordaje de problemas a nivel social. La vía de acción de Deiana se conforma de varios puntos.

“Nosotros no creemos que esto se resuelva con saturación policial ni de Gendarmería, es lo que ha venido ocurriendo y los resultados están a la vista”, explica y agrega: “Hay varios temas: el primero son las complicidades estatales, que han configurado una suerte de Estado narco en Santa Fe, con involucramiento del Poder Judicial, de todas las fuerzas de seguridad, del poder político protegiendo al narcotráfico. Si el poder no le garantizara impunidad al narcotráfico no estaríamos en esta situación”.

Deiana irá a la interna del FIT en Santa Fe Foto: Facebook Carla Deiana

Además, está la pata económica: “El narcotráfico lava ingentes cantidades de dinero en bancos, casinos y especulación inmobiliaria. Hay un circuito capitalista alrededor del lavado de dinero del narcotráfico, por eso también hay tanta protección política. No compartimos la idea que son bandas fragmentarias que se disputan el territorio, la cadena empieza muy arriba, en grandes intereses económicos”.

“También hay que luchar desde el punto de vista social: urbanizar barrios, crear trabajo genuino, crear una Banca Única Estatal provincial. Las cadenas narco se alimentan de la pobreza, la marginación... y creemos que hay que tomar estas medidas, porque sino caemos una y otra vez en pedir más policías y después nadie se pregunta a quién responden la Policía y Gendarmería.

Salud y vivienda: los temas en agenda

Respecto a las líneas de acción por fuera de lo que es seguridad, Deiana enfatiza en dos cuestiones: la vivienda y la salud. “Los trabajadores de la salud están sufriendo un fraude laboral con el monotributo, que trata de disfrazar la relación laboral entre el Estado y los trabajadores de salud. Trabajan para el Estado y sin embargo el Estado no les reconoce el vínculo laboral, porque así les pagan menos. El primer punto es pelear por un aumento de salario. Además faltan todo tipo de insumos”.

Deiana irá a la interna por el FIT en las PASO Foto: facebook Carla Deiana

Por otra parte, un tema muy sensible es el de la falta de vivienda y urbanización. “Tener que pagar alquileres que son el 40% del sueldo, vivir hacinados en villas miserias, ocupar tierras porque no hay planes de viviendas, a pesar de las tierras fiscales que hay... podría haber un Banco Estatal de viviendas, pero no hay. En todos lados de Santa Fe pasa lo mismo: el centro tiene lugares hermosos, pero la periferia vive otra realidad”.

El panorama a nivel nacional

A nivel nacional, el panorama que se refleja para la socióloga tiene que ver con una “clara avanzada de derecha”, marcada por la presencia de Sergio Massa como candidato del peronismo, que admitió la candidatura de Juan Grabois “para contener el voto de izquierda”.

En ese aspecto, la mirada sobre el futuro es clave: “Se viene un escenario de mayor crisis y más ajuste. Va a ser un desafío muy grande para el pueblo argentino para lo que se viene, hay mucha bronca con los gobernantes y hay una crisis de dirección. ¿Cómo salimos de esta situación? es un debate que tenemos que dar desde la izquierda, con un programa obrero, socialista y en coincidencia con los movimientos sociales”.