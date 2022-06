La comunidad de General Alvear amaneció azorada, no podían creer lo que estaba, literalmente, frente a sus ojos. Un fantasma invadió las calles de la ciudad del sur mendocino y no uno, ni dos, ni tres, sino todo el mundo pudo observarlo, fotografiarlo y hasta subir las imágenes a las redes sociales.

La historia del espectro que aterró a unos y fue risas para otros se remonta a tiempos no tan lejanos. Once años atrás River descendió de categoría y en un nuevo aniversario del paso a la B nacional, los hinchas xeneises no dejaron pasaron la oportunidad de cargar a sus eternos rivales.

El Fantasma de la B en las calles de General Alvear Foto: Facebook Andrés Vavrik

El domingo, 26 de junio, los fanáticos boquenses inundaron la ciudad con cartelería que hace mención l ya popular “Fantasma de la B” para mantener vigente la caída en desgracia del conjunto millonario.

Carteles con el fantasmita de la B aparecieron colgados en los postes de la luz en las principales avenidas y calles de Alvear, a la vista de todo vecino o viajero.

El Fantasma de la B en las calles de General Alvear Foto: Facebook Alberto Julio

Para agigantar la cargada de los hinchas de boca hacia los riverplatenses, las imágenes se replicaron inmediatamente por las redes sociales.

Un fantasma invadió General Alvear y todos pueden dar fe de la veracidad del hecho.

El Fantasma de la B en las calles de General Alvear Foto: Marcelo Tudela

El Fantasma de la B en las calles de General Alvear Foto: Facebook Alberto Julio