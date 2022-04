Abril cuenta con tres días no laborales o feriados pero no son todos iguales en lo que respecta a como será la atención del comercio ya que no están considerados de la misma manera.

Este sábado 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas mientras que la Semana Santa va desde el domingo 10 al sábado 16, sin embargo los días no laborables son el jueves 14 y viernes 15, aunque con diferencias.

Ante estos feriados en puerta desde el gremio que nuclea a los empleados de comercio en San Rafael explicaron cómo será la atención en el sector.

En cuanto a este sábado “es un feriado con alcance dominical, por lo tanto si deciden abrir las puertas los comerciantes, a los trabajadores deberán abonar jornada doble”, explicó en diálogo con LV4 Radio San Rafael, Luis Luccesi, secretario general de la Unión Empleados de Comercio.

En lo que será Semana Santa, Luccesi aclaró que “el jueves Santo es día (feriado) optativo, el viernes Santo si es feriado con alcance dominical mientras que el sábado será un día normal de trabajo”.