Durante el anuncio de la extensión del horario comercial en General Alvear, el intendente Walther Marcolini realizó una confesión que volvió a poner en escena la vigilancia electrónica que realiza el Estado.

El cacique alvearense dijo sin rodeos que el Gobierno nacional y también las provincias están vigilando a la comunidad a través de los celulares.

Después de dar detalles sobre la extensión del horario del comercio entre otras medidas de apertura, el intendente Marcolini hizo un llamado encarecido a los vecinos para que respeten los protocolos y así mantener controlados los casos de coronavirus en el departamento del sur mendocino.

Dentro de ese contexto de pedidos de solidaridad y compromiso de la sociedad para extremar los cuidados, fue cuando advirtió que Alvear es uno de los peores rankeados en el país, debido a la alta movilidad social.

En ese punto, el jefe comunal explicó que la conclusión surge de los datos que acopia el Gobierno según “la movilidad de los celulares”.

El intendente comenzó la frase asegurando que hay “un dato que no deja bien parado a los alvearenses. Conversaba con el Gobernador pidiéndole autorización para abrir más el comercio y me dijo que lo hiciéramos, de que tuviéramos cuidado, y me pasó datos, pruebas fehacientes”, manifestó.

Acto seguido, fue más explícito y confesó que “el Estado nacional y las provincias están midiendo el nivel de circulación por la movilidad de los celulares”.

“En abril, aun en plena cuarentena, Alvear estuvo por encima de la media nacional de circulación, que se mide a través de seguir los celulares”, insistió.

En mayo luego del anuncio del lanzamiento de la app Cuidar y el uso obligatorio que se pretendía, se desató un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y la oposición por los datos que recopilaría la aplicación que irían a parar a manos del Estado y el seguimiento electrónico de los ciudadanos.

La tensión también se extendió fuera del ámbito político y expertos en leyes y constitucionalistas fueron muy críticos del uso de la app.

En este caso, el intendente sureño no especificó como se realiza la vigilancia solo confirmó que se hace a través de los dispositivos móviles.