Vivo: el Nacional de Pesas ya se disputa y San Luis tiene sus primeras medallas

A partir de este lunes se desarrolla en la provincia de San Luis el Nacional de Pesas. El certamen se lleva a cabo hasta el día viernes en el Campus de la Universidad de La Punta y reúne a las categorías Sub 17, Sub 17, Sub 20 y Absoluto.

Este evento, para quienes quieran verlo, ya sea virtual o presencialmente, cuenta con entrada libre y gratuita, y también se transmite en vivo por el canal de YouTube de la Universidad de La Punta.

El torneo se desarrolla en las instalaciones del centro de alto rendimiento deportivo “Arturo Rodríguez Jurado” de la ULP, que este martes, como el resto de la semana, continúa con la actividad.

San Luis consiguió sus primeras medallas este martes de la mano de Tiago Diéguez

El joven deportista de la Escuela Federada de Levantamiento Olímpico del centro de alto rendimiento deportivo que la provincia tiene en la Universidad de La Punta, brilló en las categorías Sub 17 y en Sub 20, las dos divisiones a las que había clasificado en las instancias regionales.

En Sub 17 fue medalla de plata en arranque, medalla de bronce en envión y plata en total olímpico. En Sub 20, por otro lado, fue bronce en las mismas tres modalidades.

Tiago Diéguez, pesista de San Luis Foto: EDLR

La importancia del “primer Nacional de Pesas en la historia de San Luis”

Juliana Menéndez, secretaria del Campus, se mostró orgullosa por la realización de este evento en tierras puntanas.

“Es un orgullo tener este evento, es el primer Nacional de Pesas en la historia de la provincia. Hay 23 federaciones, más de 250 deportistas en escena y 4 deportistas locales que clasificaron a este torneo, que se prepararon todo el año y estamos acompañándolos”.

Además, Gustavo Malgor, presidente de la Federación Argentina de Pesas, opinó que “el trabajo que lleva adelante San Luis es muy bueno. Cuentan con el apoyo importante de la Universidad de La Punta, del Gobierno, y eso es básico. Los chicos ponen la energía, las ganas y el conocimiento, pero el apoyo es clave. Estamos felices de que San Luis participe y de que le permita a la Federación Nacional desarrollar nuestro deporte”.