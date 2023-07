Villa Mercedes: conocé a Mariano, el hombre que duerme en su camioneta y vende salamines para subsistir

Mariano José Austero, de 37, años es un hombre de Villa Mercedes que intenta sobrevivir día a día, soportando el frío, durmiendo en una camioneta y vendiendo salamines. Según contó, tiene un hijo y por problemas familiares quedó en la calle.

No es fácil pasar las noches frías en la cabina de su camioneta Kangoo, en una playa de un hipermercado, y siendo vendedor ambulante para poder sobrellevar una vida que se trazó con pocos recursos.

Es el caso de Mariano, quien según contó en una entrevista de Radio La Bomba, no tiene familiares en esa ciudad porque “todos están en Río Cuarto”. El único que está “es mi hijo, quien dijo que yo le pegaba y es mentira”.

“Le pido a la Justicia que me ayude, quiero volver a la casa que me prestó mi hermana. No aguanto más vivir en estas condiciones. Estoy helado”, confió el hombre luego de confesar que está delicado del corazón.

Para subsistir pasa día tras día vendiendo fiambres y embutidos en la zona. “A veces como de lo que vendo, porque lo que gano es para pagarle al abogado”, confió.