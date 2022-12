Plagiocefalia: la rara condición que afecta una beba de San Luis

La desesperación que vive la familia de Oriana Ávila, una pequeña de apenas 13 meses que vive en San Luis, los movilizó a realizar una colecta a través de las redes. Micaela Ferreyra, su madre, contó que tiene plagiocefalia , una rara afección, y que necesitan urgente una prótesis.

Con una campaña en diversos grupos de compra-venta en Facebook y por cualquier página donde pudieran compartirlo, la familia apeló a la solidaridad de todo el país para poder juntar el dinero que cuesta la prótesis que necesita la beba.

¿Qué es la plagiocefalia?

La plagiocefalia postural es la anomalía craneofacial más común y consiste en un aplanamiento del occipucio (parte posterior e inferior de la cabeza) del niño con asimetría facial. Es decir, cuando se aplana la cabeza de un bebé.

Plagiocefalia (imagen ilustrativa) Foto: web

Esta afección aparece cuando un bebé pasa mucho tiempo recostado sobre su espalda. Se hace evidente al mirar su cabeza desde arriba: los pómulos y la oreja del lado aplanado parecen proyectarse hacia adelante.

Esto, si bien no afecta al desarrollo intelectual del niño, se recomienda corregirla por los problemas estéticos que conlleva y, según el padre de la niña, porque a futuro podría presentar problemas neurológicos.

Plagiocefalia, severidad (imagen ilustrativa). Foto: Web

¿Cómo se trata la plagiocefalia?

Cambiar de posición la cabeza del bebé puede ser útil durante sus primeros meses de vida, en que esta afección podría corregirse. Sin embargo, si no mejora a los 4 meses de edad, es posible que necesite un casco ortopédico.

Oriana, la pequeña de San Luis, ya tiene 13 meses y su aplanamiento nunca desapareció. Por esto, necesita su prótesis craneal, la cual debe conseguir en Buenos Aires.

Oriana Ávila y un pedido de ayuda de su familia. Foto: Facebook

La familia de Oriana apela a la solidaridad: ¿Cómo ayudar a la pequeña?

“El Gobierno no me da ninguna solución, me dijeron que no tienen convenio porque es un lugar privado. La llevé a Buenos Aires porque acá no atienden sobre plagiocefalia, no hay especialistas en eso”, expresó el padre de la pequeña en sus redes.

Ante este escenario, la familia debe recolectar los $277.000 que cuesta el casco que necesita la beba. Además, necesitan dinero para viajar a Buenos Aires, hospedarse y comer una vez que estén allí.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo por Mercado Pago: