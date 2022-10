Mazzina dejó San Luis en un emotivo acto y ocupará un cargo nacional

Luego de estar al frente de la organización del Encuentro Plurinacional recibió la llamada desde la presidencia de la Nación donde confirmaron que estará al frente del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: “Sentí un orgullo muy grande, es un reconocimiento a mí provincia, y estoy con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío”, remarcó Ayelén Mazzina, desde este miércoles exfuncionaria del Gobierno de San Luis.

Ayelén Mazzina con el gobernador Saa. Foto: Instagram

Ayelén Mazzina es militante feminista y de la diversidad sexual, profesora de Ciencia Política tiene 33 años y se reivindica como lesbiana.

Fue concejal en la ciudad de San Luis, candidata a diputada nacional en 2019, en el 2022 asumió la conducción de la secretaria de Mujer, Diversidad e Igualdad del Gobierno de Rodríguez Saá.

“No llego a ser ministra por un encuentro, seguro que eso sumó, pero vieron nuestra capacidad de acción en equipo, la construcción colectiva, el trabajo interministerial, y el acompañamiento del ejecutivo”, remarcó este miércoles.

Mazzina expresó que “es la primera vez en la historia que un gabinete nacional se conforma con una ministra de una provincia del interior y es lo más emocionante. San Luis va en mi corazón siempre. Hay mucho por hacer me siento capacitada porque me he rodeado de un equipo enorme”, reconoció.

Para finalizar, la funcionaria comentó: “Es un cambio rotundo de todo. Esto recién empieza. Tenemos mucho por hacer. Si algo me ha dado templanza y tranquilidad para manejarme, es abrazarme a los afectos y las personas que nos han guiado a las juventudes. En San Luis hemos logrado cosas transformadoras y quiero replicar el modelo San Luis en la Nación”.

Ayelén Mazzina deja San Luis