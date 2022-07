Más gente de San Luis sigue difundiendo su postulación para Gran Hermano. Esta vez, Facundo Lucero se presenta como “un pibe común y corriente”, un jugador de la vida y un estratega nato que quiere entrar a La Casa para ganar, no para hacerse famoso.

Facundo tiene 22 años, es amante de los deportes y los realities, y es de capricornio. Para él, el programa se debería conformar con gente común y corriente, desconocida, y no por influencers que todo el día muestran lo que hacen de su vida.

“Pienso que una persona como yo que es desconocida tendría que tener la posibilidad de entrar a Gran Hermano. Creo que la gente desconocida tiene más cosas que contar y que el espectador vea, ya que de los influencers vemos todo el tiempo su vida.

Además, una persona que es más desconocida creo que tiene algo que gusta más al televidente, la historia de pibe que no conoce nadie a mí siempre me gustó más que la del famoso que entra para joder”, opinó Facundo en comunicación con Vía San Luis.

“Ojalá puedan mostrarme y que la gente de San Luis sepa que no hay otro candidato fuerte”, añadió.

Facundo Lucero, postulante para GH. Foto: Gentileza

En una charla, el puntano que cuenta con más de 2.300 reproducciones en el video de su casting en YouTube, hizo su presentación:

“Mi nombre completo es Facundo Nahuel Lucero, aunque desde chico muchos me dicen ‘Leche’ porque era muy rápido jugando al fútbol y no paraba de correr. Fue como algo que quedó hasta el día de hoy…

Mis padres se separaron cuando era chico, y soy el mayor de todos mis hermanos. Actualmente vivo con mi vieja, mis hermanos y mi padrastro, que es la persona que me crio, de cierta forma”, contó.

Facundo Lucero Foto: Gentileza

Además, expresó su fanatismo por los deportes y los realities en general. También mencionó que tuvo que atravesar una dura adolescencia ya que fue víctima de bullying.

“Siempre tuve la ilusión, hasta el día de hoy, de estar en cualquier reality, sea de lo que sea y eso, en parte, fue lo hizo que me anotara para Gran Hermano. Lo estaba esperando con ansias, sabía que en algún momento iba a volver y estaba preparado, la verdad”, dijo entusiasmado.

Sobre su persona, Facundo añadió:

“Me gusta mucho la fiesta, demasiado. Aunque la verdad, últimamente se me complica ya que también tengo que estudiar y con el trabajo me queda poco tiempo. Pero siempre me las arreglo para seguir saliendo por lo menos un día por ‘finde’… Si se pueden más, mucho mejor…

Actualmente me encuentro estudiando la carrera de profesorado de educación física, y trabajando en un kiosco familiar que tenemos desde hace más de 30 años ya”, relató Facundo.

Facundo Lucero Foto: Instagram

Sus planes para La Casa de Gran Hermano

“Creo que sería un jugador muy estratégico y que le puede servir al programa desde muchos factores, porque la verdad no soy la típica persona que quiere entrar a ser famoso o esas cosas.

Yo quiero entrar a jugar porque me considero un jugador en todos los sentidos, odio perder con el alma a lo que sea, soy un jugador de la vida, siempre doy el 100 en todo… Tengo una personalidad muy auténtica”, cuenta.

A su vez, advierte entre risas que puede llegar a ser “un poco bipolar”.

“Yo entraría a todo o nada. No prometo risas y todas esas cosas. Sí prometo que jugaría, que sería traidor, juguetón, estratégico. Siempre hay que estar un paso adelante del resto y eso es lo que yo voy a buscar.

Juego al póker desde los 9 años y eso me ha dado la capacidad de aprender a pensar y analizar movidas sabiendo el riesgo en el que me puedo o no meter y tratar de salir lo mejor parado posible de cada situación.

Es un juego mental que vengo analizando hace años, la diferencia entre yo y otros postulantes es que yo soy jugador de todo”, relató Facundo.

“Soy el pibe común y corriente que está esperando una posibilidad como está para que la gente vea el potencial que tengo guardado”, concluyó.

