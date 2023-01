El calvario que vive Luciana: denunció 5 veces a su pareja en San Luis y nunca lo detuvieron

La semana pasada, Luciana Sosa, una joven de 23 años de San Luis capital, expuso públicamente el calvario que vive hace meses a causa de su ex pareja, Exequiel Ocaña. Ella lo denunció en reiteradas oportunidades por agresiones, abusos e intentos de femicidio, pero él sigue en libertad.

La joven se animó a contar parte de lo vivido y dio un crudo testimonio a Vía San Luis:

“Yo me puse en pareja en abril (2022), en mayo me fui a vivir con él y ahí me empezó a pegar.

Vivíamos con mi hijo y me pegaba todos los días. Con o sin motivo, siempre buscaba algo para agredirme. A mi nene nunca le pegó, por suerte, pero lo insultaba: le decía ‘pendejo culiado’ (entre otros insultos irreproducibles)”, comenzó contando Luciana.

Golpes y heridas provocadas por el agresor, Exequiel Ocaña. Foto: Gentileza

Exequiel Ocaña. Foto: Gentileza

El testimonio de Luciana: las agresiones, abusos sexuales e intentos de femicidio de Exequiel Ocaña

En sus declaraciones a este medio, la joven denunció que Ocaña “es una persona que vende drogas, es adicto”, y relató la terrorífica situación que le tocó vivir con él:

“Tengo perimetral con él desde el 5 de noviembre. Hay denuncias radicadas desde septiembre. Pero ese 5 de noviembre, él me sacó de mi casa con mi hijo y me llevó a Balde. Allá me pegó, me dejó sola. Después a la madrugada volvió.

El 5 de diciembre me quiso prender fuego. Me abrió la garrafa y yo empecé a gritar… También me quiso chocar con el auto. Yo creo que tuve un Dios aparte ese día: me corrí y él se la puso contra una casa.

Después de que a él lo metieron al calabozo. Pero cuando salió, el calvario fue peor: ahí empezó a abusar sexualmente de mí. Me obligaba a tener relaciones y me hizo todo lo que te pudieras imaginar.

La última vez que lo vi, el sábado pasado, me puso un cuchillo en la panza y en el cuello, y me dijo que él orgulloso iba a ir preso cuando me mate”, añadió Luciana a su crudo testimonio.

Posteo de Luciana Sosa, denunciando la violencia de género sufrida a causa de Exequiel Ocaña. Foto: Gentileza

¿Por qué Ocaña sigue en libertad?: Las denuncias de Luciana y la pasividad de la Policía de San Luis

La joven, además de exponer algunas de las heridas que le dejó esta persona, relató que lo denunció a la Policía en reiteradas oportunidades. Todavía su agresor sigue en libertad.

Denuncias realizadas a la Policía de San Luis de Luciana Sosa. Foto: Gentileza

Según contó Luciana, Ocaña actualmente “se fue de la provincia, todavía no lo agarran. O al menos eso es lo que él dijo, capaz está escondido”.

La joven no podrá encontrar la paz hasta que Exequiel Ocaña sea privado de su libertad y pague por sus agresiones, sus abusos sexuales y sus reiterados intentos de femicidio.

Una de las cuentas de Facebook del agresor. Foto: Gentileza

Cuenta de Facebook del agresor. Foto: Facebook

Evidencias de las agresiones a Luciana Sosa, de San Luis, por parte de Exequiel Ocaña. Foto: Gentileza

Desesperada, Luciana puso el grito en el cielo y espera que la Justicia actúe para no tener que vivir con miedo a causa de una persona, según denunció, hostigadora, golpeadora, violador y femicida.