Este miércoles, delincuentes asaltaron a un hombre en pleno centro de la ciudad de San Luis. El hombre, que había estacionado su vehículo en la calle Rivadavia -entre Junín y Pringles-, fue sorprendido por los asaltantes que, a punta de pistola, le robaron el dinero que llevaba para los remedios de su hijo.

La víctima había estacionado su vehículo para dirigirse a una farmacia ubicada en diagonal a la Catedral, pero no logró llegar al lugar porque fue sorprendido por 2 motochorros.

El ilícito ocurrió este lunes pasadas las 23. Los delincuentes usaban cascos negros y se conducían en una moto 110 cc negra.

“Me alcancé a bajar, puse la alarma del auto y cuando me di vuelta ya los tenía apuntándome. No me dieron tiempo a nada. Saqué de mi bolsillo el celular y se me cayó dinero que fue todo lo que lograron llevarse”, relató el hombre.

Además, agregó que “no andaba nadie como para pedir un teléfono y llamar a la Policía”.

