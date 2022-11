Una mujer se encuentra en grave estado tras la explosión de un calefón en San Juan

Explotó un calefón de un departamento en la localidad de Trinidad, en San Juan, y una mujer de 39 años resultó gravemente herida con quemaduras en casi el 100% de su cuerpo. Fue internada y entubada en el hospital Marcial Quiroga. Con ella estaba su perro que también quedó con lesiones, mientras que la vivienda sufrió daños totales por las llamas.

Melina Romero, quien empleada de una estética y estudiante de la carrera de Contador Público, vivía con su pequeño perro Simón en uno de los departamentos del primer pido del consorcio Masare de O’Higgins, en la Ciudad de San Juan, cuando en la tarde del domingo, alrededor de las 18, una falla en su calefón produjo una explosión que provocó el incendio que la dejó con el 100% de quemaduras en su cuerpo, siendo internada en el hospital Marcial Quiroga. Allí fue intervenida de urgencia y quedó intubada e internada.

Melina Romero, de 39 años quemada por un incendio en su departamento en San Juan. Foto: Diario Huarpe de San Juan

Cómo auxiliaron a la mujer

Según testimonios de uno de los vecinos, Iván Nolazco, de los primeros en asistir a la mujer, “estaba prendida fuego, fue una imagen terrible, nos pedía auxilio. No sabíamos qué hacer. No hay agua, no hay mangueras, no tenemos ni siquiera extintores. Encima la ambulancia tardó unos 40 minutos”, comentó el hombre conmocionado.

Romero fue trasladada a la guardia del servicio de Quemados del nosocomio donde fue intervenida de urgencia y quedó intubada e internada. Por su parte, el perro que la acompañaba fue buscado por el cuñado de la mujer para trasladarlo a una veterinaria. El animal habría quedado ciego a raíz de la explosión y del incendio.

Cuál es la hipótesis de cómo se originó la explosión

Según el informe de Bomberos que acudieron al lugar del siniestro, el interior del departamento que alquilaba Romero quedó totalmente destruido. El fuego arrasó con todo a su paso y todos los bienes materiales quedaron seriamente dañados.

Si bien no se pudo precisar qué ocasionó la explosión, Víctor Cabrera, perteneciente a Bomberos y perito en el caso, confió a Diario Huarpe que el hecho se habría originado por la acumulación de gas que había en el departamento a partir de una fuga que la inquilina y propietario del complejo no advirtieron. La misma podría haber estado en el calefón o en la cocina.

Luego de la explosión en el Masare de O’Higgins, el cual cuenta con 10 departamentos, los demás inquilinos contaron que una de las puertas del departamento incendiado voló 400 metros. Ellos limpiaron los restos de madera, chapa y vidrio que quedaron desparramados en el patio del consorcio. También limpiaron los frentes de sus hogares y sus autos, que estaban cerca.

Qué hacer para prevenir incendios por fuga de gas

Tener identificado el lugar donde se encuentra la llave de paso de gas

En caso de contar con garrafa, verificar que la instalación sea correcta.

No manipular instalaciones de gas.

Para verificar si existe fuga, colocar espuma de jabón o detergente en las conexiones. No deben formarse burbujas.

Si encuentras fuga, no encender ni apagar interruptores de luz o aparatos eléctricos.