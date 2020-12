Un conocido abogado sanjuanino está preso en la Comisaría 4ta de San Juan después de agredir brutalmente a su expareja, a quien terminó arrojando a un contenedor de basura. Se trata de José María de Vita, de 42 años, el mismo que hace un tiempo se presentó al último concurso realizado por el Poder Judicial para el cargo de juez.

El sujeto fue denunciado por violencia de género en perjuicio de su exmujer, identificada como R.M, de 39 años. Según la víctima el martes en la madrugada, en calle Urquiza, en Capital, el sujeto la increpó cuando ella se encontraba en la puerta de su vivienda con un amigo. En su ataque de furia arrojó a la mujer a un contenedor y le provocó traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante en la pierna izquierda. La causa fue caratulada como lesiones en contexto de violencia contra de la mujer en los artículos 89º y 80º Inc. 1º y 11º.

Tiempo de San Juan publicó que no es la primera vez que el sujeto está implicado en un hecho policial. En 2018 quedó implicado en una escandalosa causa por cohecho de la que zafó. En aquel entonces, según precisaron fuentes judiciales, el profesional ofreció 500 pesos a unos policías para que no lo multen por no llevar la revisación técnica obligatoria (RTO) y tarjeta azul,

Aquel hecho terminó en una reparación simbólica por 500 pesos a favor de Casa Sahni y trabajos comunitarios no remunerados en la Municipalidad de la Capital. Ahora enfrentará otra causa, esta vez por violencia de género.