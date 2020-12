El juez Federico Rodríguez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, procesó al diputado nacional Eduardo Cáceres por lesiones agravadas por el vínculo. Este procesamiento se resolvió luego de que la ex pareja del legislador, Gimena Martinazzo, lo denunciara por violencia de género. Cáceres pidió licencia de la Cámara de Diputados tras la denuncia de la vicepresidenta del PRO local en la Justicia. El dirigente no irá preso, se le trabó un embargo de $250.000.

El 25 de noviembre estalló el caso luego de que Martinazzo, con quien Cáceres mantuvo una relación sentimental, lo denunciara por violencia de género ante la Justicia. Como Cáceres tenía fueros por ser diputado nacional, fue aprobado su desafuero en la Cámara baja del Congreso de la Nación. Martinazzo presentó varias pruebas, entre ellas capturas de mensajes que recibía del acusado. A esto se le sumó el informe psicológico realizado a ambos implicados y las pericias del médico legista. Con toda esta documentación el juez Rodríguez decidió procesar a Cáceres.

Para la parte querellante, hubo maniobras del diputado para dilatar los tiempos. Entre ellas, en una primera instancia no entregar su celular para ser peritado; luego la negativa para ser revisado por parte del médico legista y finalmente, el pedido de recusación al fiscal por su ideología política.

El PRO emitió dos comunicados tras el caso. El primero, informando que el diputado iba a ser desafiliado de partido político. Un día después la comisión directiva decidió dar marcha atrás y atar la desafiliación de Cáceres a lo que sucediera en la Justicia con la denuncia presentada por Martinazzo. En el PRO de San Juan acataron la decisión nacional y aseguraron que no están de un lado ni del otro.

Cáceres siempre negó la acusación e insistió con denunciar que hay razones políticas para que su ex pareja lo denunciara ya que es su suplente en la Cámara de Diputados. “Desde el primer momento me puse a disposición de la justicia, pedí que me quitaran los fueros y licencia como diputado. El juez no hizo lugar a pruebas ofrecidas por mi defensa, tales como registro de cámaras incorporadas en la investigación”, publicó en su red social luego de que se conociera su procesamiento. En el mismo texto, titulado “La verdad sé que llegará” culmina diciendo: “Confío en que la verdad se descubrirá, ya que esta resolución es la primera etapa de la investigación, la cual se apelará en todas las instancias superiores”.