Las típicas vacaciones de invierno ya comenzaron y este año con un sabor diferente. Es que en años anteriores esta fecha implicaba un aumento significativo en las ventas de agencias de viajes, pero por la pandemia de coronavirus y las restricciones, un referente del sector indicó que el panorama no es para nada alentador.

Según contó a Diario Huarpe el titular de la A Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Ariel Giménez, “hay muchas consultas, pero falta el paso final que es llegar a realizar la venta”. Además, agregó que el panorama es “bastante complejo” porque si bien son muchos los sanjuaninos que tienen planeado viajar, por lo general hacen turismo interno y por estos motivos no contratan sus viajes a través de agencias.

Por el lado de los viajes internacionales, no hay personas que se animen a contratarlos por la falta de vuelos y también por las restricciones para ingresar al país. “Afecta el no saber qué pasa cuando salís de tu provincia o del país, hoy te encontrás con una realidad y el Gobierno de un momento a otro te cambia las reglas del juego. Los pasajeros tienen incertidumbre a la hora de viajar”, explicó haciendo referencia a los pasajeros que se encuentran varados en el exterior sin la posibilidad de volver al país.

En este marco, Giménez advirtió: “Quienes tenían pasajes al exterior están reprogramando, no se atreven a viajar porque no saben si van a poder volver al país. Hasta que no se armonice todo, la situación de las agencias de viajes es compleja”. Por estos motivos, los sanjuaninos apuestan a vender opciones dentro del territorio nacional y también de manera individual, ya que están prohibidas las salidas grupales o en contingentes.

Principalmente, los sanjuaninos están realizando consultas para destinos del norte del país, como las Cataratas del Iguazú, Salta o las Termas de Río Hondo. Sin embargo, muchos no concretan la compra del viaje sino que simplemente se quedan en la consulta. “La cantidad de movimientos que puedan llegar a tener las agencias de viajes durante las vacaciones de invierno va a ser muy pobre”.