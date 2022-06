Rafael Arnaldo Morales Miranda era un joven de 28 años que fue embestido por un auto a metros de la esquina de Chacabuco y Agustín Gómez, entre Rivadavia y Rawson el 6 de junio de 2021. El muchacho murió como consecuencia de este accidente y, tras cumplirse un año de esta fatalidad, sus familiares junto a la asociación civil Familias del Dolor y la Esperanza colocaron un cartel con un ángel azul que lleva su nombre en ese lugar.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, su mamá Mariana indicó: “Seguimos con el mismo dolor que no va a sanar nunca, es la primera vez que fue al lugar del accidente y no me cayó bien, fue algo muy feo para mí. Como mamá, lo recuerdo como el mejor de los hijos, mi hijo trabajaba mucho en lo que fuera, aparte de eso, tenía un corazón enorme, era muy sensible”.

La agrupación Familias del Dolor y la Esperanza viene realizando este tipo de acciones desde hace varios años con la idea de concientizar la sociedad sanjuanina sobre los siniestros viales fatales. Es por ello que en muchos lugares de la provincia pueden observarse este tipo de carteles azules con un ángel y el nombre de una persona, víctima fatal de algún accidente de tránsito. Rafael volvía a su casa de trabajar. La persona que lo atropelló es Roberto Carlos Pereyra, quien manejaba su auto por calle Agustín Gómez. Si bien en un primer momento este hombre huyó, luego pudo ser detenido.

Por último, Mariana sostuvo que “sus hijos lo siguen esperando a que regrese pero... ¿cómo le decimos que no lo hará? Son muy chiquitos”, y luego agregó sobre la colocación del cartel: “Para mi está bueno para que quienes manejan sean más conscientes, creo que manejar un vehículo es como tener un arma en sus manos. No ser tan imprudentes o si cometemos un error, tratemos de pararnos y auxiliar a las personas”.