“Mi cliente (Fido Galván) acepta la relación que mantuvo con la adolescente pero desconocía su edad”. Esa fue la reveladora declaración que hizo César Jofré, abogado del exfutbolista de San Martín de San Juan, en el programa Paren las Rotativas. El letrado además dio detalles de la causa, que también tiene en la mira al empresario Carlos Hugo Cassab y la tía de la menor, a quien acusan de prostituir a la víctima.

“Galván sostiene que la chica manifestaba que tenía 17 años, por lo que se generaría una discusión de si se trataba o no de un delito. Por eso hay que investigar el ser y el deber ser. Porque si estuvo con una menor de 14 años es sancionable y repudiable. Pero hay que ver si la menor había dicho otra cosa”, explicó el letrado en el ciclo televisivo que va todos los martes por Canal 13.

Será clave lo que encuentren los peritos en los celulares secuestrados. Uno de ellos pertenece a Galván, los otros a la tía de la menor, una influencer sanjuanina de 32 años. “Allí se va a acreditar o no si hubo contactos telefónicos. Mi cliente acepta la relación que mantuvo con la menor, aunque desconoce la edad. En estos delitos hay circunstancias donde uno puede creer que tiene cierta edad y después se encuentra con otra historia”, agregó el profesional.

Por otra parte el exfutbolista confesó que sí conocía a la mujer (tía de la niña) involucrada en este impactante caso, aunque no dio detalles sobre qué tipo de relación mantenía con ella. “Conoció a la tía por las relaciones sociales que uno va haciendo. Galván al ser un personaje conocido que está ligado al deporte y la política se relaciona con muchas personas”, dijo Jofré.

Por ahora los tres detenidos (Galván, el empresario y la tía de la víctima) se encuentran detenidos y con prisión preventiva por 15 días. “Quizás puede haber un acuerdo abreviado con Fiscalía antes, hoy Galván está detenido en la Seccional N°36. No tenemos estrategias en común con la defensa de Cassab, ya que no se conocen entre ellos”, dijo el abogado. Y agregó: “Entiendo que si hubiésemos estado en el otro proceso, es decir, el anterior al sistema acusatorio que inició días atrás, Galván ya hubiese estado en libertad. Hay que recordar que el estupro es excarcelable como regla, salvo que se den condiciones personales del autor como antecedentes, el no arraigo, violencia, etc”.