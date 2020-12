En el Día del Médico los profesionales de la salud de San Juan participaron de una importante caravana para reclamar por mejoras salariales. No hubo acuerdos en las reuniones con el gobierno, primero dispusieron la realización de un paro pero la Subsecretaría de Trabajo se los prohibió porque dictaminó la conciliación obligatoria. La caravana empezó y terminó en la sede del hospital Rawson, epicentro de la lucha contra el coronavirus en la provincia. Allí hicieron un abrazo simbólico.

La movilización fue en autos para respetar el aislamiento social en tiempos de pandemia. En los vehículos se pudo ver cintas de duelo y globos negros. El reclamo no es solo salarial sino que piden por la contratación de más médicos y por una mayor disponibilidad de camas. En cuanto a los ajustes salariales, los médicos recibieron un 13,5% de aumento y un 25% de incremento en las asignaciones familiares, al igual que el resto de los estatales. Aparte, se les asignó un 25% adicional mensual, remunerativo y no bonificable. Los profesionales solicitaron una suba salarial y no un bono de fin de año, tal como estableció el gobierno que otorgaría para amortiguar la caída del poder adquisitivo.

Al respecto, el secretario general del sindicato Médico, Daniel Sanna, le dijo a Diario Huarpe: “La conciliación obligatoria terminó, como no hubo voluntad política por parte del Gobierno para acercar las partes es que terminamos en esta caravana en la que los profesionales van a expresar el descontento que tienen para con las medidas del Gobierno. Van a tener que dan respuesta no hay otra forma de destrabar el conflicto, pero no la respuesta que dieron que es el plus”.

Entre las solicitudes de los médicos también hay un pedido de incremento de partidas al área Salud y una recategorización a los profesionales. Quieren que los ajustes salariales sean al salario básico.