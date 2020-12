Con la pandemia, los eventos culturales quedaron relegados. Poco a poco fueron readaptándose, mutando a las nuevas tecnologías. Y esto es lo que pasará con la Fiesta Nacional del Sol, que será virtual, según adelantó la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan. La idea es que haya espectáculos en los departamentos y todo pueda ser visto por streaming, tal como pasó con la Fiesta de las Juventudes, que fue la primera experiencia.

La funcionaria detalló cómo será la tradicional celebración de los sanjuaninos. “Tal y como la conocemos no la vamos a efectuar de esa manera, es imposible hacer un evento de esas características con el volumen de gente que involucra, ya que todo se concentra en un lugar y no es posible tener viendo un show a 40.000 personas. Pero creo que el sello de la Fiesta Nacional del Sol no debe faltar en febrero pero sí con una modalidad distinta, que la estamos elaborando con distintos sectores”, explicó.

Como no es posible concentrar público, se proyecta armar escenarios en las comunas y desde allí se transmitirá en vivo. “Será con artistas incluidos en diferentes espacios, en diferentes departamentos, evitando aglomeraciones y por qué no algún streaming para permitir que llegue a todas las casas y que sirva de promoción turística”, añadió.

Para Grynszpan es clave poner en marcha el sector cultural y la industria creativa. Es por ello que mediante esta nueva modalidad se busca “demostrar que la FNS sigue siendo una industria creativa y sigue siendo una fuente de trabajo de muchísimas personas que trabajan en cultura y dan servicios”.

De lo que no hay detalles aún es sobre la elección de la nueva Embajadora del Sol. Todo apunta a que continuará la misma soberana porque no se pudieron organizar elecciones en los departamentos debido a la situación sanitaria.