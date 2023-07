Elecciones en San Juan: votó Gioja y dijo que votar un solo ítem es “insólito”

Comenzaron los comicios en San Juan para elegir Gobernador y Vice, y unos 600 mil sanjuaninos podrán llevar a cabo lo que no pudo suceder el pasado 14 de mayo cuando se eligieron legisladores e intendentes, tras aquel fallo de la Corte Suprema que le impidió al actual mandatario Sergio Uñac postularse para su reelección.

En su lugar va su hermano Rubén Uñac juntos Cristian Andino por la fórmula Frente San Juan por Todos. En el mismo partido pero distinto lema está José Luis Gioja, quien ya emitió su voto tildando estas elecciones como “insólitas”.

José Luis Gioja ya votó Foto: Gentileza

El ex gobernador arribó a la escuela Cecilio Ávila de Rawson, abrigado con una campera roja que usa –según admitió- de cábala, y a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Y tras cumplir con su derecho ciudadano y emitir su voto, habló con la prensa.

“Es votar un solo ítem, medio insólito, es la única vez en las provincias que se elige solo gobernador y vice”, se quejó esta mañana el alfil kirchnerista que compite en la interna oficialista.

“Está mal, porque la Constitución provincial, artículo 185, dice que serán electos con los diputados provinciales. Y no hay nada por encima de la Constitución provincial”, siguió, en un dardo al gobernador Uñac, con quien mantiene “diferencias”, como admitió hoy: “Hace mucho que no hablamos”, sostuvo.

Dijo también Gioja el tres veces mandatario en San Juan que “quiero transmitir lo que la provincia me dio. No me lo puedo guardar. No podría estar conmigo, no me lo perdonaría. Son tiempos difíciles, hacen falta buenos pilotos de tormenta. Hemos armado un buen equipo para que los nubarrones se puedan soportar bien”, aseguró al retirarse del recinto.