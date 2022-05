El dolor por la muerte de la joven pareja que volcó en un desagüe de Angaco el pasado martes continúa latente entre familiares y amigos de las víctimas. El caso conmovió a toda la provincia. Emiliano Mereles y Gimena Castro habían salido a comprar sobre las 23 del lunes y fueron encontrados cerca de las 8 de la mañana. Nadie había imaginado semejante tragedia.

En el transcurso de los días posteriores se conoció una reciente historia en la que Mereles había sido protagonista. Él, como chofer de las línea 404 de la empresa Albardón, había sido intermediario para que una profesora de inglés recuperara una computadora que ella había dejado en el colectivo. Un vendedor de sánguches la encontró y la devolvió. Emiliano, no quiso ningún tipo de protagonismo, favoreció el encuentro entre ambos y se quedó al margen.

Su hermana, Claudia Mereles, reaccionó a la publicación de la nota de Diario La Provincia SJ y escribió un sensible mensaje: “Dios.. ..no sé qué pasó Emiliano Mereles, dejás un vacío en nuestros corazones hermano mío...mi pequeño hermano. Sé que las personas como tú, que eras bondadoso, amigo, colaborador, deben continuar su labor de dar y ayudar. No entiendo porque te fuiste con tan solo 25 años, recién comenzabas a trabajar y disfrutar de lo que amabas ...ser colectivero”, comenzó diciendo.

Luego, concluyó: “Si soy tu hermana mayor, es decir que nací antes para cuidarte y no pude encontrarte para ayudarte....por Dios ... Sé que nos volveremos a encontrar y conversaremos mucho Emi. No logro entender tan gran pérdida mí pequeño hermano, solo pido que encuentren el descanso de ambos, Gimena Castro”.