Luego del ataque a un traumatólogo sanjuanino por parte de un supuesto ex paciente, las distintas instituciones pusieron en evidencia este tipo de situaciones violentas a las que está expuesto el personal de salud. En este sentido, se conocieron las primeras acciones a llevar adelante por parte del Ministerio de Salud Pública.

Según publicó Diario La Provincia SJ, la Ministra de Salud Alejandra Venerando declaró en la jornada del último miércoles y tras reunirse con el fiscal general Eduardo Quattropani, que “nos parece muy importante abordar este tipo de problemáticas, tanto violencia y el maltrato al personal de salud. No sólo hablo de los médicos sino de todos los equipos. Venimos a ponernos a disposición para poder articular metodologías, no sólo de trabajos preventivos sino también ante una situación que pueda suceder en cualquier centro de salud u hospital. Necesitamos articular no sólo con el Ministerio Público Fiscal sino con el área de Seguridad”.

Además, Venerando agregó que “lamentablemente hay situaciones habituales y el profesional de la Salud no está habituado a realizar denuncias pero hay violencia verbal, en cierta manera, en algunos nosocomios y centros de salud. Por ello, es que apostamos a trabajar en materia preventiva a través de programas contra el maltrato y la violencia, no solamente para trabajar y fortalecer el diálogo en el personal de salud y el vínculo con la comunidad, sino entre las instituciones”.

Por último, la funcionaria destacó que al igual que el gobernador Sergio Uñac, tuvo contacto con el doctor Daniel Luque e informó que está en rehabilitación: “Nadie espera nunca atravesar un ataque como éste y está preocupado por su estado de salud”, concluyó.