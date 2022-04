César tenía 30 ños y casi 10 en la Agrupación de Comandos Anfibios de la Armada Argentina cuando arribó aquel 2 de abril de 1982 a las Islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833. Integraba un grupo de diez argentinos que, mientras navegaban por el mar, recibieron la orden de tomar el cuartel y la casa de Gobierno. “Fue la primera unidad que hizo pie en Malvinas, que la recuperó e hizo la bandera argentina”, recuerda el excombatienente sanjuanino, a 40 años de aquel conflicto armado que provocó la muerte de 649 soldados argentinos.

Para César la herida sigue abierta. Lo de Malvinas está presente todos los días de su vida desde hace 40 años. Recuerda cuando le tocó contabilizar los heridos, cuando pasó a ser prisionero de guerra y la travesía que vivió para volver al país. “Escapamos en calidad de heridos. Desembarcamos en un puerto de la Patagonia, éramos 4 y estábamos solos, no teníamos a quién responder”, expresó en una nota exclusiva con Viapais.

El excombatiente sanjuanino participó del Operativo Rosario, el cual tenía como misión tomar el cuartel y la Casa de Gobierno. Foto: Diario de Cuyo

Después regresó a San Juan, a reencontrarse con los suyos. Confesó que no fueron fáciles los diez años siguientes ni los que vinieron después. “Quedó en silencio todo entre nosotros, nos afectó mucho. Por suerte a lo largo de los años se fueron generando políticas de estado que sirvieron de contención para el veterano de guerra”, señaló.

Y agregó: “Con los muchachos no nos vemos frecuentemente, la mayoría se quedó en Mar del Plata. Ya dos no están entre nosotros. Siempre digo que los que quedaron allá (Malvinas) y los que volvieron y se quitaron la vida son los verdaderos héroes. Nosotros seguimos para contar la historia, para mantener en alto el tema de Malvinas. Todos estamos hermandados por esta causa”.

Para César queda la nostalgia de no haber “podido cumplir la misión”. Pero no pierde las esperanzas de que un día, a través de gestiones nacionales e internacionales, la bandera argentina vuelva a flamear en Malvinas. “Da tristeza que las islas estén otra vez en manos de invasores. Tiene que volver a sus dueños, que somos nosotros. Dimos el primer paso, luchamos y sufrimos por recuperarla, pero espero que las futuras generaciones no tengan que utilizar las armas para recuperarla