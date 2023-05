Noche violenta en un local bailable de la ciudad

El pasado fin de semana se vivió momentos de mucha violencia, cuando volaron botellas por el aire, trompadas y gritos que fueron parte de una escena que se vivió en un local nocturno del centro de San Francisco. Personal policial informó que en horas de la madrugada del domingo, procedieron a la detención de un joven de 26 años, acusado de generar “disturbios y daños” dentro del boliche Ninna, ubicado sobre calle Pueyrredón, a metros del Bv. 25 de Mayo.

Personal policial entrevistó a una de las personas que se encarga de la seguridad en el lugar, quien manifestó que este joven había protagonizado una riña dentro del establecimiento nocturno que desembocó en una serie de disturbios “arrojando todo lo que tenía a su paso”.

Cuando llegaron los efectivos policiales, el joven apuntado se había ido del boliche, por lo que terminó siendo detenido en inmediaciones de la plaza Vélez Sarsfield y trasladado a la Jefatura hasta el día de hoy.

Una mujer de 29 años llamada Yamila, informó en una entrevista a El Periódico: “Estuvimos una hora en el lugar, en un momento divisaron a mi novio con el cual un personal de seguridad tiene problemas. Se acercaron a nosotros y en un momento cuando va hacia el baño se le fueron tres encima a pedirle que se vaya ya que eran órdenes de arriba”, comenzó contando.

La mujer agregó que preguntaron por qué debían irse si no estaban haciendo nada malo. Como no accedieron al pedido, explicó que los guardias de seguridad tomaron del cuello a su novio: “Lo querían sacar del cuello y le pegaron, entonces ahí me abalanzo sobre uno de ellos para que lo dejen y me pegan piña en la nariz y me tumban. Me levanté mareada y toda ensangrentada y la cosa se puso peor”.

Yamila agregó que la volvieron a agredir para que también se vaya y hasta alguien tiró gas pimienta dentro del local. Luego señaló que sigue sin entender por qué intentaron sacarlos del lugar.