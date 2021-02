San Isidro volverá a jugar hoy en Córdoba, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet 2021. El encuentro comenzará a las 19hs y será frente a Estudiantes de Tucumán, en la cancha de Barrio Parque, en la ciudad de Córdoba. El equipo sanfrancisqueño tuvo que batallar mucho para llegar a la victoria ante Riachuelo en el cotejo del domingo, pero en los segundos finales estuvo lúcido como para cerrar de buena manera.

El rival de hoy no tuvo un buen arranque en las primeras fechas, viene de perder frente a Ameghino de Villa María y Deportivo Norte de Armstrong.

El rival del “santo”, debutante en la liga, no tuvo un buen comienzo, ya que perdió claramente sus dos cotejos. En primero ante Ameghino de Villa María por 89 a 71 y el segundo ante Deportivo Norte de Armstrong 75 a 63. Mientras que San Isidro viene de ganar su primer encuentro frente al equipo de La Rioja.

En el otro lado de la competencia también hará su participación el Tiro Federal de Morteros con un duro compromiso contra Unión de Santa Fe, que viene ganando 3 todos los partidos disputados hasta la fecha.

Planteles:

San Isidro: N. Solari, A. Vergara, T. Aimaretti, J. Oberto, F. Zezular S. Assum, J. Suñe, I. Cuesta, T. Ligorria, L. G. Quintero, A. Forastieri, J. Diotto.

DT: S. Torre

Estudiantes de Tucuman: J. Noblega, G. Alonso, E. Lezcano, C. Soria, I. Echevarría, D. Peralta, C. Echevarría, P. Aranda, R. Banegas C. Ortiz, A. Germano, H. Lezcano

DT: J. Albornoz

Hora de inicio: 19.