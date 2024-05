El 30 de Mayo se conmemoró el día Mundial de la Donación de órganos

El titular del Ministerio de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, acompañó durante la mañana del jueves los eventos realizados en conmemoración del Día Mundial de la Donación de órganos, en Plaza Independencia.

El ministro durante la jornada conversó con pacientes trasplantados sobre sus experiencias, reflexionando sobre las segundas oportunidades que tuvieron a través de la donación de órganos, con agradecimiento a la vida y muy especialmente a los donantes y sus familias.

El jefe de Procuración y Trasplante, doctor Santiago Villavicencio, expresó respecto a esta conmemoración: “Este es un día para celebrar y agradecer a un montón de gente que lamentablemente perdió su vida pero que fue solidaria, entendió que la donación de órganos salva muchas vidas. Nuestro hospital Padilla es referente a nivel nacional y una de las pocas instituciones que pisa muy fuerte, tanto así que estamos dentro de los tres primeros del país, representando en la actualidad al 90 por ciento de las donaciones”.

“En el efector realizamos trasplante de riñón, hígado y córnea, pero quisiera destacar que lo importante el día de hoy, no es el trasplante, sino los donantes, la gente que dona ya que sin ellos nada de esto se podría hacer”.

Héctor Etin Manca, paciente con trasplante hepático, lleva 21 años llevando conciencia sobre la importancia de la donación de órganos en Tucumán, elevó al ministro Medina Ruiz su emoción por el compromiso demostrado por la provincia en esa materia: “Me pone muy contento este movimiento y saber que Tucumán sigue estando en los primeros lugares a nivel nacional en donación de órganos. Hoy ha cambiado el concepto y la idea de la donación de órgano ya que la gente ha entendido la real importancia y cómo puede cambiar la calidad de vida de otras personas”, comentó.

“Quiero agradecer al Ministerio de Salud Pública y al Gobierno de Tucumán ya que hoy existe un avión sanitario que ayuda a salvar vidas, por otra parte, al hospital Padilla que realiza trasplantes renales, hepáticos y de corneas; y al Néstor Kirchner con sus trasplantes de médula ósea”.

María Rosa, abuela de Román, un joven trasplantado renal, expresó: “Vengo a agradecerle al Sistema Provincial de Salud y a Dios sobre todas las cosas. Román al año y nueve meses hizo una insuficiencia renal crónica terminal, luego estuvo siete años en diálisis y hace once años recibió el trasplante de riñón, hoy goza de muy buena salud y por todo ese milagro estoy muy agradecida”.

“Román, hoy tiene 19 años y 11 de trasplantado, tuvo una nueva oportunidad de vida y por esto estaremos agradecidos siempre al Sistema Provincial de Salud. Mi mensaje para la comunidad es que decidan ser donantes ya que es salvar vidas”.

Guillermo Agustín, estudiante de sexto año del Colegio Santo Domingo, quiso participar de la jornada, para apoyar la donación: “Nuestra profesora María Rosa nos brindó el apoyo para iniciar este proyecto de concientización sobre la donación de órganos ya que ella vivió esta situación en carne propia, la donación de órganos a su hermana le salvó la vida y por ello nos interesamos en la temática”.

“Tengo conocimiento de la realización de estas actividades y me parecen importantísimas para la vida en general. Hoy en día hay gente que no estaría expresando su agradecimiento si no fuese por la concientización de la sociedad”, finalizó.