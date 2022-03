Walter Chihan es un veterinario de Salta que ama viajar y conocer diversos lugares. 16 años atrás recorrió el país atravesando la ruta 40, y este año decidió rehacer el camino junto a su mujer Norma y su hijo Octavio: en solo 11 días recorrieron los más de 5000 kilómetros. Además se convirtió en el primer salteño es sellar el pasaporte de la mítica ruta argentina.

A los viejos recuerdos que tenía Walter, se sumaron otros nuevos, con distintos desafíos, paisajes y oportunidades. Además aseguró que hay lugares que son más difíciles de acceder por los caminos, pero igualmente conocerlos es sinónimo de vivir una gran aventura: “Hay lugares a los que te cuesta llegar porque no conocés y encima el GPS muchas veces te manda a cualquier lado”.

Walter junto a su esposa Norma y su hijo Octavio. Foto: El Tribuno

“Mi mujer y mi hijo hacen fotos y disfrutaron mucho del viaje, por más que lo haya hecho muy rápido porque quería terminarla, ya que había lugares que ya conocía. Además, fuimos en una temporada dificilísima y teníamos que peregrinar para alojarnos”, expresó Walter en diálogo con el medio El Tribuno.

El primer salteño en completar el “pasaporte de la ruta 40″

Hay dos amigos que decidieron ofrecer un regalo a los viajeros que recorran los 5.194 kilómetros: un pasaporte para recolectar sellos de los distintos lugares. Los ideólogos fueron Daniel Lérida y Federico Norte. Este último viajó en moto por los Estados Unidos, desde la peninsula de Florida hasta California y recorrió la reconocida ruta 66.

“Cuando estaba ahí, me enteré que había un pasaporte de esa mítica ruta en el cual se iba sellando cada vez que pasabas por un puesto de control. Me interioricé de qué se trataba y me quedó la inquietud de por qué no adaptarlo a nuestra ruta icónica que es la 40. Así que cuando llegué al país, con la idea en la cabeza, le comenté a Daniel y me dijo que estaba bueno. Nos pusimos a trabajar juntos en el pasaporte”, contó Daniel.

Comentaron que lo primordial fue armar la red de puestos donde se harían los sellos para los turistas. Los creadores contaron que rápidamente se armo la red, se establecieron contactos y se logró una buena recepción de la gente. Incluso Lérida aseguró que uno de los puestos esta llevando una especie de estadística de los viajeros y confirmó que “de los 360 pasaportes que selló, 300 son motoqueros”.

Federico Norte y Daniel Lérida junto a Walter con el pasaporte y el certificado de honor por haber recorrido la ruta 40. Foto: Pablo Yapura

Uno de los que logró completar el pasaporte con los 20 sellos fue Walter Chihan. Fue el primer salteño en hacerlo y su adquisición fue casi producto del azar. “De casualidad nos detuvimos en el único parador que había en El Sosneado, Mendoza, y mi mujer me dice: Mirá el pasaporte de la ruta 40. Estaba en una cajita, en el mostrador”, contó Walter.

“Creo que en dos año voy a volver a completarla pero con más tiempo, lo haré en 20 días porque hay lugares que quiero conocer. Lo que me sorprendió es la cantidad de salteños que viven en el sur. Un día llego a Río Turbio (Santa Cruz) a cargar nafta y había un salteño. Yo le quería poner un cartel a mi camioneta que diga Salta, pero cuando me di cuenta ya estaba de viaje”, finalizó el viajero Walter Chihan.