Elecciones PASO 2023: Gustavo Sáenz votó y destacó que “los extremismos y fundentalismo no son buenos”

Este domingo 13 de agosto se definen los candidatos para las elecciones presidenciales de octubre, en este marco Gustavo Sáenz fue a votar y destacó que “siempre es importante y la gente debe participar es la forma de fortalecer la democracia”.

Al mismo tiempo, el actual gobernador de Salta, que fue reelecto meses atrás, manifestó que tanto en la provincia como a nivel país debe haber reglas claras, y sin importar quienes sigan en carrera en esta disputa electoral, porque hay que construir “una Argentina seria”.

“Siempre señalo que los fundentalismo no sirven, no hay nada bueno en ellos. Hay políticas buenas que hay que llevarlas adelante, no importa si son de izquierda o de derecha, los extremismos y fundentalismo no son buenos, debe haber un punto medio, de autocrítica, donde todos se sienten y piensen en la Argentina y en los argentinos con políticas responsables”, destacó.

Y remarcó la importancia de “dejar de lado las mezquindades, abrir los oídos y escuchar. Acá lo fundamental es el federalismo a nivel nacional, y ese federalismo lo debemos practicar todos. Nosotros, los gobernadores a nivel provincial, como lo estamos haciendo con las obras; y el gobierno nacional con todas las provincias, por igual”.

Dónde voto en Salta

Para saber dónde votar, se debe consultar el padrón electoral. Es tan sencillo como completar los siguientes campos: documento, género, distrito y verificador. Una vez hechos estos pasos, el sistema informará el nombre y dirección del establecimiento para votar, el número de mesa y el número de orden correspondiente.

Cuándo se vuelve a votar en Salta

Las autoridades provinciales ya fueron definidas el pasado 14 de mayo, y Sáenz seguirá al mando por cuatro años más; pero luego de las PASO de este domingo, los salteños deberán ir al menos una vez más a las urnas el 22 de octubre, para las elecciones generales; y de ser necesario, en noviembre para el balotaje.