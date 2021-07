Hace un año el perro de una vecina atacó a su mamá, de 76 años, quien murió desangrada en la ambulancia. Desde entonces, Silvia Guanuco, una vecina de barrio Autódromo, pide que la Justicia la escuche. Denunció a la dueña del animal, que fue imputada por homicidio culposo, pero no supo nada más del caso.

Con dolor y culpa, Silvia recuerda aquel fatídico día. Un vecino fue a buscarla para avisarle que su mamá había sido atacado por un perro y que estaba lastimada. La mujer, llamada Micaela Jaime, estaba desangrada, y se desvaneció dentro de la casa. Silvia llamó a la Policía y a los minutos llegó una ambulancia que, según relató, no le dio a Micaela la atención que necesitaba.

Su mamá murió mordida por un perro y hace un año espera justicia El Tribuno | El Tribuno

“Cuando llegó la emergencia, no la querían tocar. Nos pedían carné de la obra social y documento de mi madre, pero no la asistían. Vieron la cantidad de sangre que perdía pero no la trasladaban. Fue de terror, no sabemos si el que fue en la ambulancia era médico siquiera o solo un enfermero, porque jamás la asistió, no sabía qué hacer”, le contó Silvia a El Tribuno.

La mujer contó, además, que actualmente cuida de su papá de 83 años, que está ciego y pide Justicia por su compañera. Lo que la familia de Micaela Jaime es que el caso no quede cajoneado, y que se defina una fecha de juicio para la propietaria del perro que la mató. “Jamás esa mujer se disculpó con nosotros por el horroroso suceso”, remarcó.