Se acercan las elecciones en Salta y ya se comienza a vivir el clima electoral. Comienzan a movilizarse los candidatos, a tener presencia en los medios, y empiezan también a aparecer carteles con sus nombres o caras en postes y paredes de la ciudad; anticipando la invasión del espacio público que producen los políticos en cada año electoral.

Cansados de la suciedad vecinos de un barrio salteño arrancaron carteles políticos. (Facebook Gaston Mongay)

Sin embargo, la gente ha comenzado a dar muestras de hartazgo de la forma tradicional de hacer política, y esperan y exigen otras cosas de los políticos, o potenciales políticos.

Este es el caso de un grupo de vecinos del barrio salteño Grand Bourg, que, ante la aparición de pegatinas de campaña, decidieron ponerse manos a la obra y salieron a hacer una limpieza del barrio. Aunque, según explicaron, no es tarea fácil despegar los carteles.

Gastón, uno de los organizadores del movimiento, publicó imágenes del operativo en sus redes sociales y obtuvo cientos de adhesiones a la iniciativa. “No permitamos que nos ensucien y contaminen nuestras casas, barrio, nuestra ciudad. A estos personajes solo les importa su beneficio personal”, lanzó el vecino.

“Nosotros somos simplemente vecinos. No somos de ningún partido político. Queremos que nuestro barrio esté limpio y ordenado. No estamos haciendo ninguna campaña ni estamos a favor de uno de otro. No queremos que ningún partido nos ensucie el barrio”, manifestó el vecino de barrio Grand Bourg entrevistado por FM Aries.

Repercusiones en las redes sociales por la acción de los vecinos. (Twitter EvaAvilaSalta)

En sus redes sociales, Gastón, además de contar cómo fue el operativo del sábado por la mañana en Av. Savio y Los Incas, lanzó un llamado a todos los vecinos: “¡Entre todos los vecinos unidos podemos!” Además manifestó el deseo de que en otros barrios de la ciudad se replique la iniciativa.